Saltillo: niño de 9 años es declarado sin vida al llegar a Cruz Roja

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 abril 2026
    Saltillo: niño de 9 años es declarado sin vida al llegar a Cruz Roja
    Autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar las causas exactas de la muerte. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El menor fue encontrado en el patio de su vivienda con un hematoma en la ceja e inconsciente; autoridades investigan las causas del fallecimiento

Un menor de nueve años fue encontrado inconsciente al interior de su domicilio y, pese a que fue trasladado por sus padres a la Cruz Roja de Saltillo, fue declarado sin vida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas en la calle Oriente, en la colonia Puerta del Oriente, cuando Milka se encontraba recibiendo la visita de familiares. En ese momento, su hermano Jesús Heriberto le informó que su hijo, Emmanuel Isaí ¨N¨, se encontraba tirado en el suelo del patio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-joven-motociclista-tras-brutal-choque-frontal-en-ramos-arizpe-HE19958816
$!De acuerdo con familiares, el menor padecía asma, situación que será considerada dentro de las investigaciones sobre su fallecimiento.
De acuerdo con familiares, el menor padecía asma, situación que será considerada dentro de las investigaciones sobre su fallecimiento. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De inmediato acudió para intentar despertarlo; sin embargo, al no obtener respuesta, lo cargó y lo trasladó de urgencia a las instalaciones de la Cruz Roja.

El menor presentaba un hematoma en la ceja derecha y, al ser recibido en el área de urgencias por la médica Lorena Echevarría, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue necesario aplicar maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Familiares señalaron que el niño padecía asma. Para descartar huellas de violencia y determinar las causas del fallecimiento, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Expo Coahuila.

Saltillo: licitan estudios de mecánicas de suelo para Gran Forum de Expo Coahuila
Una vez que se hace un decomiso de droga, autoridades la incineran en un lugar seguro.

Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente
En universidades públicas, el costo promedio de una carrera ronda los 28 mil pesos.

¿Cuánto tarda un profesionista de Coahuila en recuperar su inversión universitaria?
true

Obras faraónicas inservibles y peligrosas de la 4T
true

Coahuila: La importancia de rescatar el patrimonio cultural
Afortunado

Afortunado
Soberanía: Jaque Perpetuo

Soberanía: Jaque Perpetuo
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026