Saltillo: niño de 9 años es declarado sin vida al llegar a Cruz Roja

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas en la calle Oriente, en la colonia Puerta del Oriente, cuando Milka se encontraba recibiendo la visita de familiares. En ese momento, su hermano Jesús Heriberto le informó que su hijo, Emmanuel Isaí ¨N¨, se encontraba tirado en el suelo del patio.

Un menor de nueve años fue encontrado inconsciente al interior de su domicilio y, pese a que fue trasladado por sus padres a la Cruz Roja de Saltillo , fue declarado sin vida.

De inmediato acudió para intentar despertarlo; sin embargo, al no obtener respuesta, lo cargó y lo trasladó de urgencia a las instalaciones de la Cruz Roja.

El menor presentaba un hematoma en la ceja derecha y, al ser recibido en el área de urgencias por la médica Lorena Echevarría, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue necesario aplicar maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Familiares señalaron que el niño padecía asma. Para descartar huellas de violencia y determinar las causas del fallecimiento, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).