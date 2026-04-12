Muere joven motociclista tras brutal choque frontal en Ramos Arizpe; conductor de la camioneta es chofer de El Bronco

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Saltillo
/ 12 abril 2026
    Muere joven motociclista tras brutal choque frontal en Ramos Arizpe; conductor de la camioneta es chofer de El Bronco
    El motociclista fue identificado como Yair Alejandro ¨N¨, originario del ejido Paredón, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor de la camioneta fue detenido y enfrenta una investigación por homicidio culposo tras el accidente

Un joven de 21 años perdió la vida la mañana de este domingo tras verse involucrado en un accidente vial que se registró sobre la carretera 129 Paredón–La Azufrosa. La víctima fue identificada como Yair Alejandro ¨N¨, originario del ejido Paredón, en Ramos Arizpe.

El joven se desplazaba en una motocicleta Italika modelo 2024 en color negro, con rumbo a las aguas termales de Las Azufrosas. De acuerdo con los reportes preliminares, presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

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$!El conductor de la camioneta fue asegurado por autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.
El conductor de la camioneta fue asegurado por autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al llegar a una curva en el kilómetro 10, habría invadido el carril contrario, provocando un choque frontal contra una camioneta marca Ford Lobo.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al sitio se movilizaron paramédicos de Protección Civil; sin embargo, a su arribo confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

$!El accidente ocurrió en el kilómetro 10, donde presuntamente el joven invadió el carril contrario al tomar una curva a exceso de velocidad.
El accidente ocurrió en el kilómetro 10, donde presuntamente el joven invadió el carril contrario al tomar una curva a exceso de velocidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron al lugar y procedieron con el aseguramiento del tripulante de la camioneta, identificado como Héctor N¨¨, quien aseguró ser chofer y guardaespaldas de El Bronco, por lo que fue trasladado ante la agencia investigadora del Ministerio Público de Ramos Arizpe, Coahuila.

En su contra se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo. Por su parte, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el peritaje de tránsito terrestre y posteriormente ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Con este accidente serían seis las personas, originarias o radicadas en Saltillo, que perdieron la vida en un accidente en motocicleta. El pasado 9 de abril fallecieron Blanca Guadalupe y Gustavo Tovar; el mismo día Miguel Marcos y la saltillense Marcela Treviño, fallecieron en Corpus Christi, Texas; Balmore Shaivett Flores González, funcionario del IMSS murió en Zapopan Jalisco; y Yahir Alejandro en Paredón.

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