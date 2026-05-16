Saltillo: no respeta alto y provoca choque contra motociclista en Mirasierra

Un automovilista no realizó su alto correspondiente en calles de la colonia Mirasierra, lo que ocasionó que un motociclista que tenía vía libre se estrellara contra su vehículo, resultando lesionado tras el impacto, en Saltillo. Alrededor de las 10:30 horas de este sábado se reportó al número de emergencias 911 un accidente vial en el cruce de las calles 17 y 9 de la mencionada colonia, movilizándose al lugar elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del siniestro, se señaló como probable responsable al conductor de un vehículo Seat Toledo, identificado como José Eduardo ¨N¨, de 72 años. El hombre circulaba con dirección hacia la calle 15; sin embargo, no realizó el alto correspondiente y se atravesó al paso del joven Oliver Ricardo ¨N¨, de 20 años, quien circulaba con dirección a la calle 10 con vía de preferencia.

Tras el impacto, la motocicleta y el joven salieron proyectados contra el pavimento. Posteriormente arribó personal de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron al lesionado y determinaron que requería ser trasladado a un hospital debido a las lesiones que presentaba. Finalmente, el joven fue subido a un vehículo particular, ya que la aseguradora se haría cargo de los daños y gastos médicos derivados del accidente.