Saltillo: no respeta alto y provoca choque contra motociclista en Mirasierra

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: no respeta alto y provoca choque contra motociclista en Mirasierra
    El conductor de un vehículo Seat Toledo, identificado como probable responsable, habría invadido la vía de preferencia del motociclista al intentar incorporarse a la circulación. ULISES MARTÍNEZ

La aseguradora del conductor señalado como responsable se comprometió a cubrir los daños materiales y los gastos médicos derivados del accidente ocurrido en la colonia Mirasierra

Un automovilista no realizó su alto correspondiente en calles de la colonia Mirasierra, lo que ocasionó que un motociclista que tenía vía libre se estrellara contra su vehículo, resultando lesionado tras el impacto, en Saltillo.

Alrededor de las 10:30 horas de este sábado se reportó al número de emergencias 911 un accidente vial en el cruce de las calles 17 y 9 de la mencionada colonia, movilizándose al lugar elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/mujer-pierde-la-vida-tras-derrape-de-motocicleta-conductor-queda-lesionado-en-saltillo-DG20733541
$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles 17 y 9 para tomar conocimiento del accidente vial registrado durante la mañana de este sábado.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles 17 y 9 para tomar conocimiento del accidente vial registrado durante la mañana de este sábado. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del siniestro, se señaló como probable responsable al conductor de un vehículo Seat Toledo, identificado como José Eduardo ¨N¨, de 72 años.

El hombre circulaba con dirección hacia la calle 15; sin embargo, no realizó el alto correspondiente y se atravesó al paso del joven Oliver Ricardo ¨N¨, de 20 años, quien circulaba con dirección a la calle 10 con vía de preferencia.

$!Un joven motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil cuyo conductor presuntamente no respetó el alto obligatorio en calles de la colonia Mirasierra.
Un joven motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil cuyo conductor presuntamente no respetó el alto obligatorio en calles de la colonia Mirasierra. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, la motocicleta y el joven salieron proyectados contra el pavimento. Posteriormente arribó personal de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron al lesionado y determinaron que requería ser trasladado a un hospital debido a las lesiones que presentaba.

Finalmente, el joven fue subido a un vehículo particular, ya que la aseguradora se haría cargo de los daños y gastos médicos derivados del accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La batuta

La batuta
true

POLITICÓN: Por salir las pruebas en contra de Rocha tras la entrega de dos colaboradores
NosotrAs: Las niñas que dejaron de pedir permiso

NosotrAs: Las niñas que dejaron de pedir permiso
El huachicol sigue reportándose en Coahuila, sobre todo en municipios de la Región Sureste de la entidad.

Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026
Familiares de Luisa Fernanda acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir que se investigue la muerte de la joven.

Saltillo: Madre de Luisa rechaza versión de suicidio y culpa a pareja de feminicidio
Miembros de la organización describen una “arquitectura invisible” donde los nombres de sus rivales eran entregados a la policía para su captura, mientras que el cártel recibía avisos anticipados sobre operativos militares y movimientos de las fuerzas federales.

Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta
El reciclaje se ha posicionado como uno de los grandes retos del siglo XXI para acabar con el exceso de residuos y contaminación.

Impulsa el reciclaje pequeñas acciones que generan grandes cambios
Saraperos de Saltillo volvió a quedarse corto en Tijuana y cayó 5-4 ante Toros en el primero de la serie fronteriza.

Se hunde la Nave Verde: Saraperos de Saltillo pierden ante Toros en Tijuana