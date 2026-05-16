Mujer pierde la vida tras derrape de motocicleta; conductor queda lesionado en Saltillo

Una joven de 20 años perdió la vida debido a un accidente en motocicleta, cuando viajaba como acompañante de un joven que presuntamente pisó un objeto metálico en una curva, lo que ocasionó que perdiera el control del manubrio. Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Humberto Dávila Esquivel, en Saltillo. El accidente se registró alrededor de las 04:30 horas, cuando el conductor identificado como Miguel Ángel, de 24 años, transitaba a bordo de una motocicleta en compañía de Dulce, de 20 años de edad, sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza con dirección hacia el bulevar Antonio Cárdenas.

Presuntamente, al tomar una curva ubicada antes de la intersección con la prolongación Francisco de Urdiñola, pasó por encima de una pequeña pieza metálica, lo que ocasionó que se ponchara una llanta para posteriormente perder el control del manubrio y caer abruptamente sobre la carpeta asfáltica. Debido a la velocidad y al impacto, ambos jóvenes se arrastraron varios metros hasta quedar a un costado de la banqueta.

Testigos de lo ocurrido se detuvieron para brindarles auxilio; sin embargo, la joven comenzó a desvanecerse, ya que debido al impacto sufrió una grave lesión en el cráneo. Elementos de Tránsito Municipal se trasladaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación mientras arribaban los paramédicos.

Socorristas de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para valorar a los involucrados. Los paramédicos revisaron los signos vitales de la mujer, quien aún contaba con ellos, aunque muy débiles. La joven fue trasladada a las instalaciones del Hospital General para su pronta atención médica; sin embargo, perdió la vida durante el trayecto, confirmándose posteriormente el fallecimiento.

En cuanto al joven, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención y trasladarlo a las instalaciones de la humanitaria institución, donde permanecerá bajo resguardo mientras se esclarece lo sucedido. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes y, una vez concluidas, ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.