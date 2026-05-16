Mujer pierde la vida tras derrape de motocicleta; conductor queda lesionado en Saltillo

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    Mujer pierde la vida tras derrape de motocicleta; conductor queda lesionado en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación en el sitio del accidente mientras socorristas atendían a los lesionados y realizaban las maniobras correspondientes. MARTÍN ROJAS

Una pieza metálica sobre la carpeta asfáltica habría provocado el accidente, mientras que el conductor fue trasladado bajo resguardo a las instalaciones de la Cruz Roja

Una joven de 20 años perdió la vida debido a un accidente en motocicleta, cuando viajaba como acompañante de un joven que presuntamente pisó un objeto metálico en una curva, lo que ocasionó que perdiera el control del manubrio. Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Humberto Dávila Esquivel, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 04:30 horas, cuando el conductor identificado como Miguel Ángel, de 24 años, transitaba a bordo de una motocicleta en compañía de Dulce, de 20 años de edad, sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza con dirección hacia el bulevar Antonio Cárdenas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/explota-llanta-y-termina-destrozando-camioneta-estacionada-en-saltillo-PG20733396
$!De acuerdo con los primeros reportes, una pieza metálica sobre la carpeta asfáltica habría provocado la ponchadura de una llanta, ocasionando que el conductor perdiera el control del vehículo.
De acuerdo con los primeros reportes, una pieza metálica sobre la carpeta asfáltica habría provocado la ponchadura de una llanta, ocasionando que el conductor perdiera el control del vehículo. MARTÍN ROJAS

Presuntamente, al tomar una curva ubicada antes de la intersección con la prolongación Francisco de Urdiñola, pasó por encima de una pequeña pieza metálica, lo que ocasionó que se ponchara una llanta para posteriormente perder el control del manubrio y caer abruptamente sobre la carpeta asfáltica.

Debido a la velocidad y al impacto, ambos jóvenes se arrastraron varios metros hasta quedar a un costado de la banqueta.

$!Una joven de 20 años perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente en motocicleta sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, cuando viajaba como acompañante durante la madrugada.
Una joven de 20 años perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente en motocicleta sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, cuando viajaba como acompañante durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido se detuvieron para brindarles auxilio; sin embargo, la joven comenzó a desvanecerse, ya que debido al impacto sufrió una grave lesión en el cráneo.

Elementos de Tránsito Municipal se trasladaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación mientras arribaban los paramédicos.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud y de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar atención a los dos jóvenes que derraparon tras perder el control de la motocicleta en una curva.
Paramédicos de la Secretaría de Salud y de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar atención a los dos jóvenes que derraparon tras perder el control de la motocicleta en una curva. MARTÍN ROJAS

Socorristas de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para valorar a los involucrados. Los paramédicos revisaron los signos vitales de la mujer, quien aún contaba con ellos, aunque muy débiles.

La joven fue trasladada a las instalaciones del Hospital General para su pronta atención médica; sin embargo, perdió la vida durante el trayecto, confirmándose posteriormente el fallecimiento.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor de la motocicleta a sus instalaciones para recibir atención médica.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor de la motocicleta a sus instalaciones para recibir atención médica. MARTÍN ROJAS

En cuanto al joven, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención y trasladarlo a las instalaciones de la humanitaria institución, donde permanecerá bajo resguardo mientras se esclarece lo sucedido.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes y, una vez concluidas, ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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