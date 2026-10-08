$!Saltillo: Ofrecerá UAdeC diplomado sobre prevención y atención del suicidio

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, abrió la convocatoria al “Diplomado en Estrategias psicoeducativas para la prevención, detección y posvención del suicidio”, dirigido a personal académico y administrativo de la institución, así como al público en general. El programa tendrá una duración de 120 horas y se impartirá en modalidad presencial y en línea mediante la plataforma Microsoft Teams. El inicio está programado para el viernes 23 de octubre de 2026, con sesiones cada viernes de 16:00 a 20:00 horas.

La capacitación busca proporcionar estrategias y herramientas para fortalecer factores protectores, habilidades para la vida y recursos de acompañamiento ante situaciones de crisis, además de contribuir al diseño de acciones preventivas aplicables en ámbitos educativos, familiares y comunitarios. ABORDARÁN DETECCIÓN TEMPRANA Y CANALIZACIÓN Entre los contenidos se contempla el primer apoyo ante situaciones de crisis, la identificación de factores de riesgo y protección, la detección temprana de señales de riesgo, el acompañamiento socioemocional y las rutas institucionales de orientación, protección y canalización.

El programa se desarrollará desde los enfoques educativo, socioemocional, comunitario y de derechos humanos, con el propósito de aportar herramientas para la construcción de entornos universitarios con mayores capacidades de prevención, detección oportuna y canalización adecuada ante situaciones de riesgo. El diplomado no tendrá costo para el personal académico y administrativo de la UAdeC. Para personas externas a la institución se estableció una cuota de recuperación de mil 500 pesos, en un solo pago. Para solicitar información o realizar el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse con la responsable académica, Rocío Martínez Elizondo, al teléfono (844) 279 96 49 o mediante el correo electrónico rociomartinezelizondo@uadec.edu.mx.

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