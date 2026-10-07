Instalan Comité de Ordenamiento Ecológico Local en Arteaga para regular el crecimiento y proteger la sierra

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Coahuila
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    Instalan Comité de Ordenamiento Ecológico Local en Arteaga para regular el crecimiento y proteger la sierra
    Toma de protesta del Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Arteaga, encabezado por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, con la participación de representantes de los tres órdenes de gobierno. MANUEL RODRÍGUEZ

El nuevo órgano multidisciplinario coordinará las acciones entre gobierno, sectores productivos y la academia para garantizar el desarrollo sostenible del municipio

Con la finalidad de articular proyectos urbanos, turísticos y productivos bajo criterios de sostenibilidad, se llevó a cabo la toma de protesta del Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Arteaga, un órgano colegiado encabezado por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores.

La integración de este nuevo comité reúne a 19 representantes de los tres órdenes de gobierno, entre los que destacan dependencias ambientales como la Semarnat Conacor, Conanp, Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, así como áreas municipales de Ecología y Desarrollo Urbano.

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Durante la sesión ordinaria se contó con el acompañamiento institucional de Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, y Diana Susana Estens de la Garza, titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, quienes respaldaron los mecanismos de coordinación interinstitucional.

$!Autoridades estatales y municipales durante la sesión ordinaria, en la que se establecieron mecanismos de coordinación para impulsar una planeación territorial con criterios de sostenibilidad.
Autoridades estatales y municipales durante la sesión ordinaria, en la que se establecieron mecanismos de coordinación para impulsar una planeación territorial con criterios de sostenibilidad. MANUEL RODRÍGUEZ

El resultado principal del comité será el desarrollo del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), el cual funcionará como una herramienta técnica encargada de normar el uso del suelo, el aprovechamiento de recursos y la conservación de la vocación natural de cada zona de la entidad.

Sobre la trascendencia de este proyecto para la administración municipal, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó que este instrumento permitirá fortalecer la planeación municipal y tomar decisiones con una visión de largo plazo, mediante la coordinación entre autoridades, instituciones y sectores de la sociedad”.

$!La integración del comité reúne a 19 representantes de dependencias ambientales, áreas municipales y otros sectores vinculados con el desarrollo urbano y la conservación del territorio.
La integración del comité reúne a 19 representantes de dependencias ambientales, áreas municipales y otros sectores vinculados con el desarrollo urbano y la conservación del territorio. MANUEL RODRÍGUEZ

Las dinámicas de trabajo técnico contarán además con la aportación de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, instituciones privadas, la sociedad civil organizada como Amigos de la Sierra, A.C. y Profauna, así como comisariados ejidales y productores frutícolas.

El diseño cartográfico y territorial estará a cargo de la empresa especializada Soluciones SIG, firma que elaboró con anterioridad el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio, garantizando la continuidad de la información técnica del territorio arteagense.

$!El Programa de Ordenamiento Ecológico Local establecerá criterios para el uso del suelo, el aprovechamiento de recursos y la protección de las zonas forestales y agrícolas de Arteaga.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Local establecerá criterios para el uso del suelo, el aprovechamiento de recursos y la protección de las zonas forestales y agrícolas de Arteaga. MANUEL RODRÍGUEZ

Con la puesta en marcha del POEL, Arteaga busca consolidar la protección de sus zonas forestales y agrícolas frente al crecimiento poblacional, alineándose con las políticas de infraestructura sostenible del Gobierno del Estado de Coahuila.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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