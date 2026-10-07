Instalan Comité de Ordenamiento Ecológico Local en Arteaga para regular el crecimiento y proteger la sierra

Con la finalidad de articular proyectos urbanos, turísticos y productivos bajo criterios de sostenibilidad, se llevó a cabo la toma de protesta del Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Arteaga, un órgano colegiado encabezado por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores. La integración de este nuevo comité reúne a 19 representantes de los tres órdenes de gobierno, entre los que destacan dependencias ambientales como la Semarnat Conacor, Conanp, Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, así como áreas municipales de Ecología y Desarrollo Urbano.

Durante la sesión ordinaria se contó con el acompañamiento institucional de Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, y Diana Susana Estens de la Garza, titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, quienes respaldaron los mecanismos de coordinación interinstitucional.

El resultado principal del comité será el desarrollo del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), el cual funcionará como una herramienta técnica encargada de normar el uso del suelo, el aprovechamiento de recursos y la conservación de la vocación natural de cada zona de la entidad. Sobre la trascendencia de este proyecto para la administración municipal, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó que este instrumento permitirá fortalecer la planeación municipal y tomar decisiones con una visión de largo plazo, mediante la coordinación entre autoridades, instituciones y sectores de la sociedad”.

Las dinámicas de trabajo técnico contarán además con la aportación de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, instituciones privadas, la sociedad civil organizada como Amigos de la Sierra, A.C. y Profauna, así como comisariados ejidales y productores frutícolas. El diseño cartográfico y territorial estará a cargo de la empresa especializada Soluciones SIG, firma que elaboró con anterioridad el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio, garantizando la continuidad de la información técnica del territorio arteagense.

Con la puesta en marcha del POEL, Arteaga busca consolidar la protección de sus zonas forestales y agrícolas frente al crecimiento poblacional, alineándose con las políticas de infraestructura sostenible del Gobierno del Estado de Coahuila.