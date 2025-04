Saltillo: Olvida cartera en taquería y otro comensal se la lleva; piden en redes su devolución (video)

Las cámaras de videovigilancia del lugar captaron el momento en que dos clientes terminan de cenar y se disponen a retirarse. Antes de irse, el mesero se percata de la cartera olvidada y le pregunta a uno de ellos si le pertenece. El hombre afirma que sí y se la lleva consigo.

“Sé que fue un error de mi esposo dejarla, eso le puede pasar a cualquiera, pero no se vale que se llevara algo que no era suyo”, escribió la usuaria. En su publicación, pidió ayuda para localizar a los involucrados y recuperar los documentos, asegurando que el dinero no es importante, pero que la documentación es fundamental para el sustento de su familia.