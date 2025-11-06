Saltillo: operador de ‘combi’ arranca antes, pasajera cae y termina hospitalizada

A las instalaciones del Hospital General fue trasladada una mujer luego de haber sufrido un accidente al descender de una combi de la ruta 5B, cuando esta circulaba por José Narro Robles con dirección a Venustiano Carranza, al norte de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: La inseguridad en Uruapan es un reflejo del ambiente turbio nacional: Obispo de Saltillo

El accidente se presentó minutos después de las 10:00 horas, cuando Marcia Josefina “N”, de 53 años, pidió al operador detener la unidad para descender, pues había llegado a su destino. Sin embargo, el conductor arrancó a pesar de que la mujer no había bajado completamente, lo que provocó que cayera al pavimento y quedara tendida sobre este. Testigos dieron aviso al número de emergencias solicitando una ambulancia.