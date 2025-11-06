Saltillo: operador de ‘combi’ arranca antes, pasajera cae y termina hospitalizada

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Saltillo: operador de ‘combi’ arranca antes, pasajera cae y termina hospitalizada
    El conductor de la combi fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras la unidad fue enviada al corralón. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Una mujer de 53 años cayó al pavimento luego de que el chofer arrancó sin esperar a que descendiera por completo

A las instalaciones del Hospital General fue trasladada una mujer luego de haber sufrido un accidente al descender de una combi de la ruta 5B, cuando esta circulaba por José Narro Robles con dirección a Venustiano Carranza, al norte de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: La inseguridad en Uruapan es un reflejo del ambiente turbio nacional: Obispo de Saltillo

$!Testigos del accidente alertaron al número de emergencias tras ver a la mujer tendida sobre el pavimento.
Testigos del accidente alertaron al número de emergencias tras ver a la mujer tendida sobre el pavimento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El accidente se presentó minutos después de las 10:00 horas, cuando Marcia Josefina “N”, de 53 años, pidió al operador detener la unidad para descender, pues había llegado a su destino.

Sin embargo, el conductor arrancó a pesar de que la mujer no había bajado completamente, lo que provocó que cayera al pavimento y quedara tendida sobre este. Testigos dieron aviso al número de emergencias solicitando una ambulancia.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a la lesionada y trasladarla al Hospital General.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a la lesionada y trasladarla al Hospital General. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Personal paramédico de la Cruz Roja acudió al lugar para brindar atención a la mujer, quien fue colocada en una camilla, revisada y valorada por los socorristas, quienes determinaron que debía ser trasladada a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del hecho. El operador del vehículo de transporte público fue detenido y llevado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras que la combi fue enviada a un corralón de la ciudad.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad