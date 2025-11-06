Saltillo: operador de ‘combi’ arranca antes, pasajera cae y termina hospitalizada
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Una mujer de 53 años cayó al pavimento luego de que el chofer arrancó sin esperar a que descendiera por completo
A las instalaciones del Hospital General fue trasladada una mujer luego de haber sufrido un accidente al descender de una combi de la ruta 5B, cuando esta circulaba por José Narro Robles con dirección a Venustiano Carranza, al norte de Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: La inseguridad en Uruapan es un reflejo del ambiente turbio nacional: Obispo de Saltillo
El accidente se presentó minutos después de las 10:00 horas, cuando Marcia Josefina “N”, de 53 años, pidió al operador detener la unidad para descender, pues había llegado a su destino.
Sin embargo, el conductor arrancó a pesar de que la mujer no había bajado completamente, lo que provocó que cayera al pavimento y quedara tendida sobre este. Testigos dieron aviso al número de emergencias solicitando una ambulancia.
Personal paramédico de la Cruz Roja acudió al lugar para brindar atención a la mujer, quien fue colocada en una camilla, revisada y valorada por los socorristas, quienes determinaron que debía ser trasladada a un hospital.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del hecho. El operador del vehículo de transporte público fue detenido y llevado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras que la combi fue enviada a un corralón de la ciudad.