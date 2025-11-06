La inseguridad en Uruapan es un reflejo del ambiente turbio nacional: Obispo de Saltillo

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    La inseguridad en Uruapan es un reflejo del ambiente turbio nacional: Obispo de Saltillo
    El obispo de Saltillo, Hilario González García, llamó a la ciudadanía a no normalizar la violencia y fortalecer la convivencia pacífica desde las familias y las comunidades de fe. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/VANGUARDIA

El obispo de Saltillo, Hilario González García, pidió reforzar la cultura de la paz desde los hogares y comunidades religiosas ante los recientes hechos de violencia registrados

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, manifestó una profunda preocupación por la creciente ola de inseguridad que azota a México. En entrevista, el líder religioso se refirió puntualmente al asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, como un síntoma de una situación nacional “muy difícil”. Además, hizo un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles para que actúen y garanticen la paz.

La tragedia en Uruapan, que generó conmoción a nivel nacional, fue calificada como un evento muy triste” por el obispo González García, quien señaló que la Iglesia Católica ya ha manifestado su postura a través de distintos organismos.

“Estamos muy tristes. Yo creo que ya las diferentes instancias se han pronunciado, tanto los obispos de Michoacán como la Conferencia del Episcopado Mexicano”, expresó Monseñor Hilario González.

El panorama de preocupación se extiende más allá del estado de Michoacán, pues el obispo considera que la violencia es un problema generalizado. Mencionó otros conflictos sociales y emergencias que agravan el ambiente nacional.

“Es una situación muy difícil, no solamente en Uruapan, sino que sabemos que en varias partes del país hay esta problemática. También están los bloqueos de los productores de maíz, la situación de los desastres, de los damnificados”, detalló.

A pesar del desalentador escenario, el obispo reafirmó el compromiso de la Iglesia con la esperanza y la acción comunitaria. Instó a la ciudadanía a contribuir en la solución de los problemas.

“Eso no nos desanima. Al contrario, estamos en el año de la esperanza. Ojalá que todos, en la medida de nuestras posibilidades, pongamos nuestro granito de arena para ayudar, para compartir”, solicitó el líder eclesiástico.

Respecto al tema de seguridad, el obispo recordó que la responsabilidad primordial recae en el gobierno y sus instituciones. Hizo votos para que los encargados de la justicia sean iluminados en su toma de decisiones.

“En estos temas de seguridad, las autoridades de los diferentes niveles son quienes tienen la pauta. Ojalá que también el Señor los ilumine. Ojalá que sepan tomar cartas en el asunto y podamos tener un país en paz y con seguridad”, expresó Monseñor González García.

Finalmente, al comentar sobre el ambiente de hostilidad que incluso alcanza a figuras públicas, el obispo lamentó que el entorno esté “medio turbio” y llamó a la sociedad a regresar a los valores fundamentales.

“Ojalá que volvamos a ser como Dios quiere: justos, honestos, veraces, serviciales, compasivos”, concluyó el obispo de Saltillo, al exhortar a la reconstrucción de un ambiente de respeto y desarrollo.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

