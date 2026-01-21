¡Atención, Coahuila! Frentes fríos 30 y 31 ocasionarán la tercera tormenta invernal en la región

Coahuila enfrentará a partir de este fin de semana condiciones meteorológicas adversas debido al ingreso de los frentes fríos número 30 y 31, los cuales, en combinación con una masa de aire de origen ártico, ocasionarán la tercera tormenta invernal de la temporada, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado. De acuerdo con el pronóstico oficial, el sistema frontal comenzará a afectar la entidad entre sábado y domingo, generando un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes a muy fuertes y precipitaciones que podrían presentarse en forma de lluvia, aguanieve o incluso nieve en zonas serranas y áreas de mayor altitud. TE PUEDE INTERESAR: Podrás atenderte en el IMSS, ISSSTE o Sedena; Coahuila queda fuera del arranque del Servicio Universal de Salud

Entre los principales efectos previstos se encuentran rachas de viento intensas, principalmente durante el sábado, chubascos y lluvias puntuales fuertes, así como un ambiente muy frío con heladas en regiones montañosas. La autoridad no descarta la presencia de precipitación invernal, sobre todo en el norte, noroeste y sureste del estado. Para la capital del estado, Saltillo, se anticipa que los días más fríos serán domingo y lunes, con temperaturas mínimas cercanas a los cero grados y máximas que no superarían los 17 grados Celsius, manteniéndose condiciones de cielo parcialmente nublado. Sábado 24 de enero se perfila como el día más adverso del periodo, con lluvias puntuales fuertes, vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora. En las partes altas del estado, las temperaturas mínimas podrían descender hasta entre -10 y -5 grados Celsius, con riesgo de nieve, aguanieve o lluvia engelante en sierras de Coahuila. Para domingo 25 de enero, el evento invernal comenzará a disminuir de manera gradual, aunque persistirá el ambiente muy frío, con rachas de viento moderadas. Durante la madrugada y la mañana aún podría registrarse aguanieve aislada y congelamiento en zonas serranas.

Consulta en los gráficos el #Pronóstico de #Lluvias y #NIebla para este día en regiones de México⬇️ pic.twitter.com/TwoKuusWeB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2026

En la Región Sureste, los municipios con mayor probabilidad de afectación son Arteaga, Saltillo en sus zonas altas, Ramos Arizpe en áreas elevadas y General Cepeda, donde el fenómeno más probable sería aguanieve o lluvia engelante, con posibilidad de nieve en puntos de mayor altitud. En el noroeste y sierras del centro-norte, se mantiene vigilancia en municipios como Ocampo, Sierra Mojada, Cuatro Ciénegas en zonas elevadas y el área de Laguna del Rey, donde podría presentarse nieve o aguanieve en tramos serranos, así como congelamiento superficial. TE PUEDE INTERESAR: ¡Sí nevó en Arteaga! La nieve sorprendió en la Sierra de la Marta, a más de 3 mil metros de altura REFUGIOS TEMPORALES Como parte del operativo invernal, el Gobierno del Estado mantiene habilitada la red estatal de refugios temporales, conformada por cerca de 100 espacios con capacidad aproximada para 10 mil personas en distintos municipios. Estos refugios se activan de manera inmediata cuando las condiciones representan un riesgo para la salud de la población. Además, personal de Protección Civil Estatal, en coordinación con autoridades municipales, realiza recorridos preventivos para identificar a personas en situación de vulnerabilidad, entregar cobijas, ofrecer traslados voluntarios a refugios y brindar orientación para reducir riesgos asociados a las bajas temperaturas.