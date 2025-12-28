Saltillo: Padre solicita apoyo para cubrir tratamiento y trasplante renal de su hija

Ángel de Valle inició una campaña de recaudación para apoyar el tratamiento médico de su hija Sandra, de 31 años, quien actualmente se encuentra en protocolo de trasplante renal y recibe hemodiálisis de manera regular, tras presentar un colapso renal en noviembre de 2023.

Además de la insuficiencia renal, la joven vive con retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa de la vista que padece desde hace años. De acuerdo con su padre, Sandra formó parte de la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina (AMEVER), espacio en el que recibió acompañamiento y orientación ante su condición visual.

“Ella ya enfrentaba casi ceguera, pero nunca dejó de luchar. Ahora depende de la hemodiálisis y está en el protocolo oficial de trasplante”, compartió Ángel.

El padre detalló que, además del procedimiento médico, existen gastos constantes que no están cubiertos por el sistema de salud, como traslados, estancias fuera de la ciudad, alimentación especial, estudios clínicos y medicamentos. Señaló que incluso después del trasplante los costos continúan, principalmente por los tratamientos anti-rechazo y los cuidados posteriores. “No tengo una cifra exacta, eso se va proyectando por semestre”, explicó.





