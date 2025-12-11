Saltillo: familia de Yoana busca el último empuje para completar su trasplante de hígado
Hoy habrá un evento a beneficio en As Comedy Bar Saltillo con Botoncito Show, Talacho y Chafi; aún faltan boletos y se pide apoyo urgente para la causa
La familia de Yoana, la niña saltillense que requiere un trasplante de hígado valuado en 2 millones de pesos, está en la recta final para lograrlo. La cirugía está programada para enero de 2026. Aunque han tenido buena respuesta en meses recientes, aún falta el último tramo para asegurar el procedimiento.
Luis, su papá, explicó que han recurrido a rifas, loterías, boteos y diversos eventos para sostener la campaña. “Estamos en la recta final para lograr su trasplante de hígado”, dijo. “Llevamos un 85 por ciento, pero todavía necesitamos apoyo para llegar a la meta”.
El llamado más urgente es para el día de hoy, jueves 11 de diciembre, cuando se realizará un evento a beneficio en As Comedy Bar Saltillo, a partir de las 20:30 horas. La función contará con la presentación estelar de Botoncito Show, acompañado de Talacho y Chafi. Sin embargo, la respuesta ha sido baja. “No se han vendido casi nada de boletos”, reconoció Luis, por lo que pidió a la ciudadanía sumarse y asistir.
Además de la asistencia al evento, la familia recordó que los donativos pueden realizarse a través de la página de Facebook Un Milagro para Yoana y mediante la cuenta oficial de Fundación NOIS de México A.C., que apoya a menores con enfermedades hepáticas, en Banco Santander (tarjeta 5579 0890 0053 8713, referencia “Yoana Saltillo”).
TAMBIÉN BUSCAN DONADORES Y ALOJAMIENTO EN GUADALAJARA
La cirugía se realizará en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde la familia deberá permanecer alrededor de dos meses. Por ello, Luis pidió apoyo de personas que vivan en esa ciudad y puedan orientarles o ofrecer opciones de alojamiento cercano.
“Estamos buscando gente que conozca gente en Guadalajara que nos pueda ayudar para conseguir donadores de sangre o alguna estancia cerca del hospital”, explicó. Cualquier contacto o red de apoyo representa un avance adicional para lograr que el proceso se desarrolle con seguridad.
A pesar de la espera, Yoana se ha mantenido estable gracias a su tratamiento médico, que toma tres veces al día. Su familia confía en que este último esfuerzo permitirá completar el monto pendiente y asegurarle la oportunidad de una vida sana, larga y llena de sueños.