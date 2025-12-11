Saltillo: familia de Yoana busca el último empuje para completar su trasplante de hígado

La familia de Yoana, la niña saltillense que requiere un trasplante de hígado valuado en 2 millones de pesos, está en la recta final para lograrlo. La cirugía está programada para enero de 2026. Aunque han tenido buena respuesta en meses recientes, aún falta el último tramo para asegurar el procedimiento.

Luis, su papá, explicó que han recurrido a rifas, loterías, boteos y diversos eventos para sostener la campaña. “Estamos en la recta final para lograr su trasplante de hígado”, dijo. “Llevamos un 85 por ciento, pero todavía necesitamos apoyo para llegar a la meta”.

El llamado más urgente es para el día de hoy, jueves 11 de diciembre, cuando se realizará un evento a beneficio en As Comedy Bar Saltillo, a partir de las 20:30 horas. La función contará con la presentación estelar de Botoncito Show, acompañado de Talacho y Chafi. Sin embargo, la respuesta ha sido baja. “No se han vendido casi nada de boletos”, reconoció Luis, por lo que pidió a la ciudadanía sumarse y asistir.