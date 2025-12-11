Saltillo: familia de Yoana busca el último empuje para completar su trasplante de hígado

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Saltillo: familia de Yoana busca el último empuje para completar su trasplante de hígado
    La familia de Yoana organiza eventos y rifas para recaudar los últimos recursos para la cirugía. FOTO: CORTESÍA

Hoy habrá un evento a beneficio en As Comedy Bar Saltillo con Botoncito Show, Talacho y Chafi; aún faltan boletos y se pide apoyo urgente para la causa

La familia de Yoana, la niña saltillense que requiere un trasplante de hígado valuado en 2 millones de pesos, está en la recta final para lograrlo. La cirugía está programada para enero de 2026. Aunque han tenido buena respuesta en meses recientes, aún falta el último tramo para asegurar el procedimiento.

Luis, su papá, explicó que han recurrido a rifas, loterías, boteos y diversos eventos para sostener la campaña. “Estamos en la recta final para lograr su trasplante de hígado”, dijo. “Llevamos un 85 por ciento, pero todavía necesitamos apoyo para llegar a la meta”.

TE PUEDE INTERESAR: Sigue en avance Expo Coahuila: otorgan nuevo contrato por 12 mdp para demoliciones

El llamado más urgente es para el día de hoy, jueves 11 de diciembre, cuando se realizará un evento a beneficio en As Comedy Bar Saltillo, a partir de las 20:30 horas. La función contará con la presentación estelar de Botoncito Show, acompañado de Talacho y Chafi. Sin embargo, la respuesta ha sido baja. “No se han vendido casi nada de boletos”, reconoció Luis, por lo que pidió a la ciudadanía sumarse y asistir.

$!Evento a beneficio para el trasplante de Yoana se realiza en As Comedy Bar Saltillo, donde se presentarán artistas locales.
Evento a beneficio para el trasplante de Yoana se realiza en As Comedy Bar Saltillo, donde se presentarán artistas locales. FOTO: CORTESÍA

Además de la asistencia al evento, la familia recordó que los donativos pueden realizarse a través de la página de Facebook Un Milagro para Yoana y mediante la cuenta oficial de Fundación NOIS de México A.C., que apoya a menores con enfermedades hepáticas, en Banco Santander (tarjeta 5579 0890 0053 8713, referencia “Yoana Saltillo”).

TAMBIÉN BUSCAN DONADORES Y ALOJAMIENTO EN GUADALAJARA

La cirugía se realizará en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde la familia deberá permanecer alrededor de dos meses. Por ello, Luis pidió apoyo de personas que vivan en esa ciudad y puedan orientarles o ofrecer opciones de alojamiento cercano.

“Estamos buscando gente que conozca gente en Guadalajara que nos pueda ayudar para conseguir donadores de sangre o alguna estancia cerca del hospital”, explicó. Cualquier contacto o red de apoyo representa un avance adicional para lograr que el proceso se desarrolle con seguridad.

A pesar de la espera, Yoana se ha mantenido estable gracias a su tratamiento médico, que toma tres veces al día. Su familia confía en que este último esfuerzo permitirá completar el monto pendiente y asegurarle la oportunidad de una vida sana, larga y llena de sueños.

Temas


Altruismo
Colecta
Cirugías

Localizaciones


Saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’