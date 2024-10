Saltillo: ¿pastelería ‘gluten free’? (o la importancia de tener opciones para diabéticos)

Arriesgarlo todo por amor ya no es común en los tiempos de las redes sociales y la postpandemia; sin embargo, para Antonio Villalvazo y Luis Gutiérrez, fue una decisión que les está cambiando la vida, pues juntos abrieron un negocio que entrega productos que ayudan a darse un dulce gusto a personas limitadas por la diabetes o la intolerancia al gluten.

“Pastelli surge hace 4 años en mi casa a raíz de que a mi mamá le encantaban los postres, cocinar, y nos inculcó el amor por la cocina. Sin embargo, en mi familia no pueden consumir mucha azúcar y algunos no pueden consumir gluten. Haciendo experimentos durante años, logramos estas recetas que no contienen gluten, son bajas en azúcar, sin aditivos, sin conservadores y son 100 por ciento frescas”, menciona Luis, quien es el cocinero en el lugar.

