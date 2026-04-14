Saltillo: peatón se impacta contra camioneta al cruzar calle

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Saltillo: peatón se impacta contra camioneta al cruzar calle
    La unidad involucrada circulaba con dirección a Felipe J. Mery cuando se registró el impacto lateral que provocó daños en el espejo del vehículo. ULISES MARTÍNEZ

Tras la valoración de los paramédicos, el joven fue trasladado a un hospital para su atención médica, mientras la aseguradora del vehículo involucrado intervino en el sitio del accidente

Un joven de 19 años bajó de su combi para dirigirse a su domicilio, pero al cruzar la calle Francisco de Urdiñola terminó estrellándose contra una camioneta que subía dicha vialidad con dirección a Felipe J. Mery, en Saltillo.

Minutos antes de las 15:00 horas, personal de la Cruz Roja acudió al cruce de Francisco de Urdiñola y 1 de Mayo, donde se reportaba una persona lesionada por atropellamiento, arribando en pocos minutos al lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/semana-tragica-para-la-region-sureste-siete-motociclistas-mueren-en-distintos-accidentes-HC20004030
$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al joven lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración médica.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al joven lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

Alexis Cuevas Guerrero, de 19 años, descendió de la combi 4B y, al cruzar la calle, no vio la camioneta Ford F-150, conducida por Jesús Mario ¨N¨, de 47 años, quien tampoco vio al joven.

Alexis terminó estrellándose contra la parte lateral derecha de la camioneta, a la cual, debido al golpe, le derribó el espejo lateral, resultando el joven lesionado.

$!Tras el percance, ambas partes llegaron a un acuerdo en el sitio, lo que permitió la atención del lesionado y la reparación del daño material.
Tras el percance, ambas partes llegaron a un acuerdo en el sitio, lo que permitió la atención del lesionado y la reparación del daño material. ULISES MARTÍNEZ

Tras su valoración, los paramédicos trasladaron al joven al hospital para su atención médica, siendo el ajustador del seguro del auto quien le entregó un pase médico para su valoración en el hospital.

Se llegó a un acuerdo en el lugar entre ambas partes, lo que derivó en el traslado del paciente y la reparación del daño del espejo de la camioneta.

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