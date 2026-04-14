Saltillo: peatón se impacta contra camioneta al cruzar calle

Un joven de 19 años bajó de su combi para dirigirse a su domicilio, pero al cruzar la calle Francisco de Urdiñola terminó estrellándose contra una camioneta que subía dicha vialidad con dirección a Felipe J. Mery, en Saltillo. Minutos antes de las 15:00 horas, personal de la Cruz Roja acudió al cruce de Francisco de Urdiñola y 1 de Mayo, donde se reportaba una persona lesionada por atropellamiento, arribando en pocos minutos al lugar.

Alexis Cuevas Guerrero, de 19 años, descendió de la combi 4B y, al cruzar la calle, no vio la camioneta Ford F-150, conducida por Jesús Mario ¨N¨, de 47 años, quien tampoco vio al joven. Alexis terminó estrellándose contra la parte lateral derecha de la camioneta, a la cual, debido al golpe, le derribó el espejo lateral, resultando el joven lesionado.

Tras su valoración, los paramédicos trasladaron al joven al hospital para su atención médica, siendo el ajustador del seguro del auto quien le entregó un pase médico para su valoración en el hospital. Se llegó a un acuerdo en el lugar entre ambas partes, lo que derivó en el traslado del paciente y la reparación del daño del espejo de la camioneta.