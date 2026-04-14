Semana trágica para la Región Sureste: siete motociclistas mueren en distintos accidentes

En un lapso de siete días, al menos siete personas perdieron la vida en accidentes relacionados con motocicletas en la Región Sureste, en una serie de hechos registrados tanto en carreteras locales como fuera del estado, pero que involucraron a residentes de Saltillo. Los casos, ocurridos entre el 6 y el 13 de abril, reflejan una constante en los siniestros: impactos frontales, invasión de carril y participación de vehículos de carga pesada. De acuerdo con el recuento, los accidentes dejaron un promedio de un fallecimiento por día, en eventos que se registraron en municipios como Arteaga y Ramos Arizpe, así como en entidades como Durango y Texas, donde también se reportaron víctimas originarias de la región.

DESGRACIA EN LA VÍA 57: IMPACTO LETAL CONTRA TRANSPORTE PESADO El lunes 6 de abril, Alejandro “N”, de 43 años y con domicilio en la colonia Las Isabeles, murió tras un accidente ocurrido cerca del mediodía en el tramo Puerto México–La Encantada, en el kilómetro 215, en Arteaga.

Según los reportes, el motociclista invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un tractocamión que circulaba hacia Huachichil. Tras el choque, el cuerpo quedó a un costado de la carretera, mientras la motocicleta fue arrastrada varios metros. RUTA TRUNCADA HACIA SINALOA: LUTO POR VIAJEROS SALTILLENSES El jueves 9 de abril, Blanca Guadalupe, de 21 años y con dos meses de embarazo, y Gustavo López, de 41, sufrieron un accidente en el kilómetro 102 de la supercarretera Durango-Mazatlán, cuando se dirigían a un evento motociclista.

Ambos viajaban en motocicleta cuando colisionaron en una curva con otra unidad. La joven murió en el lugar debido a un golpe en la cabeza, mientras que su acompañante fue trasladado a un hospital en El Salto, donde falleció horas después. ADIÓS A PAREJA DE MOTOCICLISTAS EN TEXAS El viernes 10 de abril se confirmó la muerte de Miguel Marcos y Marcela Treviño, pareja originaria de Saltillo, tras un accidente registrado en Corpus Christi, Texas.

Ambos eran conocidos en grupos de rodada de la región. Tras darse a conocer el hecho, usuarios en redes sociales difundieron mensajes de despedida y condolencias. CHOQUE FRONTAL RUMBO A LAS AZUFROSAS El domingo 12 de abril, Yair Alejandro “N”, de 21 años, originario del ejido Paredón, murió en un accidente ocurrido en la carretera 129, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con los reportes, el joven tomó una curva a exceso de velocidad, invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. El conductor del otro vehículo fue detenido para investigación. FUGA TRAS SINIESTRO DEJA DOS SIN VIDA EN LA CARRETERA A MONCLOVA Horas después, durante la noche del lunes 13 de abril, Jerry Antonio “N” y Fátima Guadalupe “N”, de 22 y 23 años, murieron en el kilómetro 17 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido Cañada Ancha.

La pareja fue impactada de frente por un camión de carga cuyo conductor huyó del lugar. Autoridades iniciaron la búsqueda de evidencia para dar con el responsable. La secuencia de accidentes ocurridos en distintos puntos y bajo diversas condiciones evidencia un patrón de riesgo constante para los motociclistas, particularmente en carreteras donde confluyen vehículos de carga y tramos de alta velocidad. La repetición de factores como invasión de carril, exceso de velocidad y choques frontales mantiene este tipo de siniestros como una de las principales causas de muerte en este sector de la movilidad.

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