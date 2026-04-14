Semana trágica para la Región Sureste: siete motociclistas mueren en distintos accidentes

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 abril 2026
    Semana trágica para la Región Sureste: siete motociclistas mueren en distintos accidentes
    Entre las víctimas se encuentran jóvenes, adultos y una mujer embarazada, lo que ha generado consternación entre la comunidad motociclista. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La mayoría fueron choques frontales, invasión de carril y colisiones con vehículos de carga pesada, registrados en carreteras de alta velocidad y en tramos con curvas pronunciadas

En un lapso de siete días, al menos siete personas perdieron la vida en accidentes relacionados con motocicletas en la Región Sureste, en una serie de hechos registrados tanto en carreteras locales como fuera del estado, pero que involucraron a residentes de Saltillo. Los casos, ocurridos entre el 6 y el 13 de abril, reflejan una constante en los siniestros: impactos frontales, invasión de carril y participación de vehículos de carga pesada.

De acuerdo con el recuento, los accidentes dejaron un promedio de un fallecimiento por día, en eventos que se registraron en municipios como Arteaga y Ramos Arizpe, así como en entidades como Durango y Texas, donde también se reportaron víctimas originarias de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confirma-fiscalia-muerte-por-sobredosis-de-mujer-en-la-colonia-heroes-de-chapultepec-en-saltillo-BC20002443

DESGRACIA EN LA VÍA 57: IMPACTO LETAL CONTRA TRANSPORTE PESADO

El lunes 6 de abril, Alejandro “N”, de 43 años y con domicilio en la colonia Las Isabeles, murió tras un accidente ocurrido cerca del mediodía en el tramo Puerto México–La Encantada, en el kilómetro 215, en Arteaga.

$!Un motociclista perdió la vida tras impactarse de frente contra un tractocamión en el tramo Puerto México–La Encantada, donde la unidad pesada arrastró la motocicleta varios metros tras el choque.
Un motociclista perdió la vida tras impactarse de frente contra un tractocamión en el tramo Puerto México–La Encantada, donde la unidad pesada arrastró la motocicleta varios metros tras el choque. ULISES MARTÍNEZ

Según los reportes, el motociclista invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un tractocamión que circulaba hacia Huachichil. Tras el choque, el cuerpo quedó a un costado de la carretera, mientras la motocicleta fue arrastrada varios metros.

RUTA TRUNCADA HACIA SINALOA: LUTO POR VIAJEROS SALTILLENSES

El jueves 9 de abril, Blanca Guadalupe, de 21 años y con dos meses de embarazo, y Gustavo López, de 41, sufrieron un accidente en el kilómetro 102 de la supercarretera Durango-Mazatlán, cuando se dirigían a un evento motociclista.

$!Una pareja originaria de Saltillo sufrió un accidente en una curva de la supercarretera Durango-Mazatlán; la joven falleció en el lugar y su acompañante horas después en el hospital.
Una pareja originaria de Saltillo sufrió un accidente en una curva de la supercarretera Durango-Mazatlán; la joven falleció en el lugar y su acompañante horas después en el hospital. CORTESÍA

Ambos viajaban en motocicleta cuando colisionaron en una curva con otra unidad. La joven murió en el lugar debido a un golpe en la cabeza, mientras que su acompañante fue trasladado a un hospital en El Salto, donde falleció horas después.

ADIÓS A PAREJA DE MOTOCICLISTAS EN TEXAS

El viernes 10 de abril se confirmó la muerte de Miguel Marcos y Marcela Treviño, pareja originaria de Saltillo, tras un accidente registrado en Corpus Christi, Texas.

$!Una pareja de motociclistas saltillenses murió en un siniestro registrado en Corpus Christi, lo que generó reacciones y mensajes de despedida entre grupos de rodada.
Una pareja de motociclistas saltillenses murió en un siniestro registrado en Corpus Christi, lo que generó reacciones y mensajes de despedida entre grupos de rodada. CORTESÍA

Ambos eran conocidos en grupos de rodada de la región. Tras darse a conocer el hecho, usuarios en redes sociales difundieron mensajes de despedida y condolencias.

CHOQUE FRONTAL RUMBO A LAS AZUFROSAS

El domingo 12 de abril, Yair Alejandro “N”, de 21 años, originario del ejido Paredón, murió en un accidente ocurrido en la carretera 129, en Ramos Arizpe.

$!Un joven perdió la vida tras chocar de frente contra una camioneta luego de presuntamente invadir el carril contrario al tomar una curva a exceso de velocidad.
Un joven perdió la vida tras chocar de frente contra una camioneta luego de presuntamente invadir el carril contrario al tomar una curva a exceso de velocidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con los reportes, el joven tomó una curva a exceso de velocidad, invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. El conductor del otro vehículo fue detenido para investigación.

FUGA TRAS SINIESTRO DEJA DOS SIN VIDA EN LA CARRETERA A MONCLOVA

Horas después, durante la noche del lunes 13 de abril, Jerry Antonio “N” y Fátima Guadalupe “N”, de 22 y 23 años, murieron en el kilómetro 17 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido Cañada Ancha.

$!Una pareja murió tras ser impactada por un camión de carga que huyó del lugar, en un accidente ocurrido durante la noche a la altura del ejido Cañada Ancha.
Una pareja murió tras ser impactada por un camión de carga que huyó del lugar, en un accidente ocurrido durante la noche a la altura del ejido Cañada Ancha. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La pareja fue impactada de frente por un camión de carga cuyo conductor huyó del lugar. Autoridades iniciaron la búsqueda de evidencia para dar con el responsable.

La secuencia de accidentes ocurridos en distintos puntos y bajo diversas condiciones evidencia un patrón de riesgo constante para los motociclistas, particularmente en carreteras donde confluyen vehículos de carga y tramos de alta velocidad. La repetición de factores como invasión de carril, exceso de velocidad y choques frontales mantiene este tipo de siniestros como una de las principales causas de muerte en este sector de la movilidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio.

Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros