Saltillo: perros atacan a mujer en colonia Isabel Amalia; buscan a los dueños

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 abril 2026
    Saltillo: perros atacan a mujer en colonia Isabel Amalia; buscan a los dueños
    Una mujer fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja tras ser atacada por dos perros en la colonia Isabel Amalia, donde recibió atención médica por diversas mordeduras. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos solicitaron la intervención de autoridades, con el objetivo de que se asuma la responsabilidad por los gastos médicos y se verifique el estado de los animales

Una mujer fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención tras haber sido agredida por dos canes en calles de la colonia Isabel Amalia, en Saltillo.

Personal de la Cruz Roja acudió a la calle José Rivera, casi con el cruce de Aeropuerto de Culiacán, donde se había auxiliado a una joven que había sido mordida en la esquina mencionada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alarma-incendio-en-vivienda-en-saltillo-vecinos-senalan-a-dos-hombres-como-responsables-AE20351001
$!El ataque ocurrió cuando la víctima caminaba rumbo al kínder por sus hijos, siendo sorprendida por dos canes que se encontraban en una esquina de la calle José Rivera.
El ataque ocurrió cuando la víctima caminaba rumbo al kínder por sus hijos, siendo sorprendida por dos canes que se encontraban en una esquina de la calle José Rivera. ULISES MARTÍNEZ

En el interior de una casa se encontró a María Fernanda ¨N¨, de 24 años, quien caminaba por la calle con dirección al kínder a recoger a sus hijos, cuando de pronto fue atacada por dos perros que se encontraban en la esquina.

Los animales fueron identificados por los vecinos como de raza pitbull y bóxer, de los cuales dijeron que momentos antes habían atacado a un niño, pero su padre logró espantarlos; posteriormente fueron tras la mujer y, tras la agresión, huyeron al ser perseguidos por el padre del menor.

$!Vecinos del sector señalaron que los mismos perros ya habían atacado previamente a un menor, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona.
Vecinos del sector señalaron que los mismos perros ya habían atacado previamente a un menor, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona. ULISES MARTÍNEZ

La mujer fue auxiliada y resguardada en un patio, donde los paramédicos de la Cruz Roja, al llegar, la revisaron y realizaron curaciones, para después trasladarla a las instalaciones de la humanitaria institución a fin de recibir atención médica especializada y determinar la gravedad de las lesiones.

Se solicitaron videos de cámaras de vigilancia de los vecinos para identificar a los perros y con ello ubicar de dónde provienen, además de que los propietarios se hagan responsables de los gastos médicos de los afectados, así como verificar si cuentan con las vacunas correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Liberando peso

Liberando peso
true

El lado oscuro de Chihuahua

true

POLITICÓN: ¿Suela o suerte? Tienen partidos hasta hoy para repartir candidaturas y plurinominales al Congreso

La administración municipal impulsa estrategias para posicionar a Saltillo como un destino competitivo, a través de mejoras en infraestructura, cultura y servicios urbanos.

Saltillo alista verano cultural con festivales que proyecten la ciudad
El proyecto plantea la remodelación integral de la Alameda Zaragoza en Saltillo.

Con más iluminación, áreas verdes y nuevos juegos, así sería la nueva cara de la Alameda de Saltillo
El duelo entre Coahuila y Nayarit se definió por detalles en el Estadio El Coloso del Pacífico.

Coahuila abre con triunfo en beisbol de la Olimpiada Nacional
Stientje van Veldhoven, ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de Holanda, derecha, abraza a la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, durante una conferencia para dejar atrás los combustibles fósiles.

Comienzan en Colombia conversaciones de alto nivel para dejar atrás los combustibles fósiles
El presidente Trump enfrenta un panorama político desafiante a medida que se acercan las elecciones intermedias, con encuestas que muestran una disminución en su aprobación.

La popularidad de Trump cae de cara a las elecciones intermedias