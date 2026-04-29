Saltillo: perros atacan a mujer en colonia Isabel Amalia; buscan a los dueños

Una mujer fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención tras haber sido agredida por dos canes en calles de la colonia Isabel Amalia, en Saltillo. Personal de la Cruz Roja acudió a la calle José Rivera, casi con el cruce de Aeropuerto de Culiacán, donde se había auxiliado a una joven que había sido mordida en la esquina mencionada.

En el interior de una casa se encontró a María Fernanda ¨N¨, de 24 años, quien caminaba por la calle con dirección al kínder a recoger a sus hijos, cuando de pronto fue atacada por dos perros que se encontraban en la esquina. Los animales fueron identificados por los vecinos como de raza pitbull y bóxer, de los cuales dijeron que momentos antes habían atacado a un niño, pero su padre logró espantarlos; posteriormente fueron tras la mujer y, tras la agresión, huyeron al ser perseguidos por el padre del menor.

La mujer fue auxiliada y resguardada en un patio, donde los paramédicos de la Cruz Roja, al llegar, la revisaron y realizaron curaciones, para después trasladarla a las instalaciones de la humanitaria institución a fin de recibir atención médica especializada y determinar la gravedad de las lesiones. Se solicitaron videos de cámaras de vigilancia de los vecinos para identificar a los perros y con ello ubicar de dónde provienen, además de que los propietarios se hagan responsables de los gastos médicos de los afectados, así como verificar si cuentan con las vacunas correspondientes.