Saltillo: pierde el control y se estrella contra muro en puente; dos mujeres lesionadas
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El accidente generó congestionamiento vehicular sobre Nazario Ortiz Garza durante varios minutos, mientras autoridades realizaban maniobras de abanderamiento
Tras perder el control de su vehículo en su intento de cambiar de carril, dos mujeres terminaron con lesiones leves en un accidente contra las ballenas del muro de contención sobre Nazario Ortiz Garza, en lo alto del puente de la calle Rufino Tamayo, al norte de Saltillo.
Conforme a la declaración de la conductora de un vehículo Renault, Ericka ¨N¨, de 35 años, ante las autoridades, informó que intentó cambiar de carril, pero al notar la cercanía de otra unidad, se asustó, perdió el control del volante y terminó impactándose contra los muros centrales de concreto.
Luego del percance, automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Personal de Tránsito Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar labores de abanderamiento.
A pesar de los daños materiales registrados en el automóvil, las dos ocupantes únicamente presentaban golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
El accidente generó afectaciones a la circulación durante varios minutos, provocando largas filas de vehículos sobre esta transitada vialidad, mientras la conductora permanecía en el lugar a la espera de la aseguradora para la evaluación de los daños.