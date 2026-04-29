Saltillo: pierde el control y se estrella contra muro en puente; dos mujeres lesionadas

Tras perder el control de su vehículo en su intento de cambiar de carril, dos mujeres terminaron con lesiones leves en un accidente contra las ballenas del muro de contención sobre Nazario Ortiz Garza, en lo alto del puente de la calle Rufino Tamayo, al norte de Saltillo.

Conforme a la declaración de la conductora de un vehículo Renault, Ericka ¨N¨, de 35 años, ante las autoridades, informó que intentó cambiar de carril, pero al notar la cercanía de otra unidad, se asustó, perdió el control del volante y terminó impactándose contra los muros centrales de concreto.