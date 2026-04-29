Saltillo: pierde el control y se estrella contra muro en puente; dos mujeres lesionadas

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Saltillo: pierde el control y se estrella contra muro en puente; dos mujeres lesionadas
    Dos mujeres resultaron con lesiones leves luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara contra el muro de contención en el puente de Rufino Tamayo, tras perder el control durante un cambio de carril. ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó congestionamiento vehicular sobre Nazario Ortiz Garza durante varios minutos, mientras autoridades realizaban maniobras de abanderamiento

Tras perder el control de su vehículo en su intento de cambiar de carril, dos mujeres terminaron con lesiones leves en un accidente contra las ballenas del muro de contención sobre Nazario Ortiz Garza, en lo alto del puente de la calle Rufino Tamayo, al norte de Saltillo.

Conforme a la declaración de la conductora de un vehículo Renault, Ericka ¨N¨, de 35 años, ante las autoridades, informó que intentó cambiar de carril, pero al notar la cercanía de otra unidad, se asustó, perdió el control del volante y terminó impactándose contra los muros centrales de concreto.

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$!A pesar del fuerte golpe, las ocupantes del automóvil no requirieron traslado hospitalario, permaneciendo en el lugar a la espera de la aseguradora para la evaluación de daños.
A pesar del fuerte golpe, las ocupantes del automóvil no requirieron traslado hospitalario, permaneciendo en el lugar a la espera de la aseguradora para la evaluación de daños. ULISES MARTÍNEZ

Luego del percance, automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Personal de Tránsito Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar labores de abanderamiento.

A pesar de los daños materiales registrados en el automóvil, las dos ocupantes únicamente presentaban golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

$!El accidente se registró sobre Nazario Ortiz Garza, donde un automóvil terminó con daños en la parte frontal tras chocar contra las ballenas de concreto que dividen los carriles.
El accidente se registró sobre Nazario Ortiz Garza, donde un automóvil terminó con daños en la parte frontal tras chocar contra las ballenas de concreto que dividen los carriles. ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó afectaciones a la circulación durante varios minutos, provocando largas filas de vehículos sobre esta transitada vialidad, mientras la conductora permanecía en el lugar a la espera de la aseguradora para la evaluación de los daños.

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