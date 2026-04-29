Se acciona pistola de clavos y hiere a trabajador en el pecho, en Saltillo

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Se acciona pistola de clavos y hiere a trabajador en el pecho, en Saltillo
    Autoridades confirmaron que el incidente se trató de un accidente laboral, luego de descartar que la lesión fuera provocada por un arma de fuego como se había reportado en un inicio. ULISES MARTÍNEZ

El reporte inicial alertaba sobre una persona lesionada por arma blanca; sin embargo, autoridades descartaron el hecho y confirmaron que se trató de un accidente laboral

Luego de accionar de manera accidental una pistola de clavos, un hombre terminó lesionado al clavarse uno de estos en el pecho, luego de que la herramienta se activó sin querer, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 06:30 horas en calles de la colonia Nueva Imagen, en una vivienda habilitada como taller de herrería y carpintería, ubicada sobre la calle San José de los Cerritos, entre Pinabete y Bocanegra, lugar a donde se presentaron autoridades y una ambulancia de la Cruz Roja.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-confunde-conductora-y-termina-en-sentido-contrario-tras-chocar-en-periferico-lea-OF20345579
$!El lesionado fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su atención médica, donde permanece bajo observación tras el accidente ocurrido durante la revisión de una herramienta de trabajo.
El lesionado fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su atención médica, donde permanece bajo observación tras el accidente ocurrido durante la revisión de una herramienta de trabajo. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a uno de sus familiares, Roberto Carlos ¨N¨, de 42 años, se encontraba revisando una clavadora industrial cuando el equipo se accionó accidentalmente, provocando que un clavo se incrustara en el pecho del trabajador.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron y brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba una herida con abundante sangrado. Tras su revisión y valoración, fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó internado en condición estable.

$!Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras se realizaban las labores de auxilio, luego de que inicialmente se reportara una persona herida por arma de fuego en la zona.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras se realizaban las labores de auxilio, luego de que inicialmente se reportara una persona herida por arma de fuego en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio para acordonar el área y tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras vecinos observaban las maniobras de auxilio realizadas por los socorristas.

Agentes de la Fiscalía General del Estado se movilizaron debido a que inicialmente se reportó a una persona lesionada por arma de fuego; por fortuna, tras las primeras investigaciones, las autoridades confirmaron que se trató de un accidente con una herramienta industrial.

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