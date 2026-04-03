Saltillo: Pierde el control y se impacta contra muro en distribuidor vial

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Saltillo
/ 3 abril 2026
    Saltillo: Pierde el control y se impacta contra muro en distribuidor vial
    Perdió el control del vehículo al tomar una curva a exceso de velocidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El choque ocurrió en el paso deprimido de Venustiano Carranza

Un joven arruinó sus vacaciones de Semana Santa al chocar el vehículo que conducía contra los muros del distribuidor vial Venustiano Carranza.

El accidente ocurrió en el paso deprimido del bulevar Nazario S. Ortiz Garza, que conecta hacia el sur con Venustiano Carranza.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las tres de la tarde, cuando Uriel “N” conducía un Nissan March con dirección al poniente.

El conductor viajaba acompañado de una mujer y, al tomar la curva del paso deprimido a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo.

$!El vehículo quedó con daños considerables.
El vehículo quedó con daños considerables. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras ello, la unidad se impactó contra el muro de contención, quedando con daños de consideración, lo que además provocó afectaciones en la circulación vehicular de la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a la copiloto, quien presentó una herida en la rodilla, por lo que fue trasladada a una clínica particular para su atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron al aseguramiento del vehículo.

El conductor deberá responder por las lesiones ocasionadas a su acompañante y por los daños generados, por lo que el caso será turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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