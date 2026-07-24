Saltillo: pierde el control y se impacta en muro de contención
El automóvil quedó atravesado sobre los carriles con dirección al distribuidor El Sarape; no hubo personas lesionadas
Un automovilista perdió el control de su vehículo cuando circulaba sobre el bulevar Fundadores con dirección al centro de Saltillo, lo que provocó que se impactara contra las ballenas del muro de contención, entre las colonias Morelos y Zaragoza, en Saltillo.
Tras el impacto, el automóvil conducido por Alberto, de 31 años, quedó atravesado sobre los carriles con dirección al distribuidor vial El Sarape, lo que ocasionó afectaciones a la circulación mientras se realizaban las maniobras para atender el percance.
Al lugar acudieron autoridades de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos, coordinar las labores necesarias y evitar otro accidente en la zona.
En el percance no se reportaron personas lesionadas. Los daños fueron únicamente materiales, tanto en el vehículo como en parte de la infraestructura del muro de contención.
Personal de grúas retiró el automóvil y recolocó las ballenas dañadas con el objetivo de liberar por completo la circulación.