Saltillo: pierde el control y se impacta en muro de contención

Un automovilista perdió el control de su vehículo cuando circulaba sobre el bulevar Fundadores con dirección al centro de Saltillo, lo que provocó que se impactara contra las ballenas del muro de contención, entre las colonias Morelos y Zaragoza, en Saltillo.

Tras el impacto, el automóvil conducido por Alberto, de 31 años, quedó atravesado sobre los carriles con dirección al distribuidor vial El Sarape, lo que ocasionó afectaciones a la circulación mientras se realizaban las maniobras para atender el percance.