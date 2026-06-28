Saltillo: pierde la vida tras caer frente a su casa en la colonia Oceanía
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Familiares informaron a las autoridades que el hombre padecía diabetes e hipertensión; además, la Fiscalía ordenó la práctica de la necropsia para establecer la causa de muerte
Un hombre de 56 años de edad murió tras sufrir una caída al exterior de su domicilio, ubicado en la colonia Oceanía, en Saltillo.
El incidente movilizó a autoridades municipales y estatales hasta el cruce de las calles Guadacanal y Tahití, donde se realizó el levantamiento del cuerpo de Juan de Siberio para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
De acuerdo con sus familiares, el hombre padecía diabetes e hipertensión. Presuntamente, se encontraba en estado de ebriedad cuando sufrió una caída de su propia altura, muy cerca del acceso a su vivienda.
Tras el accidente, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, por lo que familiares solicitaron el apoyo de una ambulancia a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron el fallecimiento del quincuagenario.
Elementos de la Comisaría de Seguridad, a través del Agrupamiento de Reacción Sureste (GRS), acordonaron el área, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se determinarán las causas del fallecimiento.