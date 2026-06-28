Saltillo: pierde la vida tras caer frente a su casa en la colonia Oceanía

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    Saltillo: pierde la vida tras caer frente a su casa en la colonia Oceanía
    Autoridades municipales y estatales acudieron al domicilio ubicado en la colonia Oceanía, donde un hombre de 56 años fue localizado sin vida tras sufrir una caída al exterior de su vivienda. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Familiares informaron a las autoridades que el hombre padecía diabetes e hipertensión; además, la Fiscalía ordenó la práctica de la necropsia para establecer la causa de muerte

Un hombre de 56 años de edad murió tras sufrir una caída al exterior de su domicilio, ubicado en la colonia Oceanía, en Saltillo.

El incidente movilizó a autoridades municipales y estatales hasta el cruce de las calles Guadacanal y Tahití, donde se realizó el levantamiento del cuerpo de Juan de Siberio para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

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$!Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar luego de un reporte al Sistema de Emergencias 911; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el quincuagenario ya no contaba con signos vitales.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar luego de un reporte al Sistema de Emergencias 911; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el quincuagenario ya no contaba con signos vitales. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con sus familiares, el hombre padecía diabetes e hipertensión. Presuntamente, se encontraba en estado de ebriedad cuando sufrió una caída de su propia altura, muy cerca del acceso a su vivienda.

Tras el accidente, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, por lo que familiares solicitaron el apoyo de una ambulancia a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron el fallecimiento del quincuagenario.

$!De acuerdo con los primeros datos, el hombre presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando cayó de su propia altura y se golpeó la cabeza, lo que derivó en su fallecimiento.
De acuerdo con los primeros datos, el hombre presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando cayó de su propia altura y se golpeó la cabeza, lo que derivó en su fallecimiento. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de la Comisaría de Seguridad, a través del Agrupamiento de Reacción Sureste (GRS), acordonaron el área, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se determinarán las causas del fallecimiento.

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