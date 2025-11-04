Saltillo: proliferan ventas de casas en colonia República; ‘buscan capitalizar plusvalía’, señalan inmobiliarios

En semanas recientes, los anuncios de casas en venta en la Colonia República de Saltillo han aparecido con mayor frecuencia en propiedades de gran tamaño, derivado de la búsqueda en el aprovechamiento de su plusvalía. Sobre la calle Chiapas, aledaña a las instalaciones de VANGUARDIA, se apreció la venta de tres propiedades a lo largo de una sola cuadra. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Repavimentación del bulevar Francisco I. Madero registra un 50% de avance Este medio pudo constatar que al menos seis casas se venden con letreros visibles, además de otras cinco diferentes en Marketplace. José Antonio Berlanga, agente inmobiliario que promueve una de estas propiedades, expuso que la venta de propiedades en este sector se debe a la intención de aprovechar la plusvalía que brinda la ubicación de la colonia.

“La mayoría de las personas está queriendo capitalizar la plusvalía que están teniendo las propiedades; todo mundo está esperando vender ya sea para cambiarse, ya sea para solamente para capitalizar las plusvalías que están teniendo las propiedades y poder diversificar esas inversiones”, dijo aclarando que es un fenómeno que también se presenta en Arteaga y al poniente de la ciudad en sectores como Ankara. Agregó que estas propiedades comúnmente son de personas mayores o de herederos de las mismas que ya tienen una segunda vivienda en otro sector de la ciudad, principalmente al norte. Expuso además que aunque los primeros meses del 2025 se detuvo un poco el mercado inmobiliario, desde mayo que se ha percibido una reactivación. Berlanga además indicó que las casas en este sector varían en precios que van desde los dos hasta los 16 millones de pesos.

‘FUE LA ZONA DORADA’ Otra agente inmobiliaria que también promueve la venta de casas en la colonia República -y que a su vez pidió el anonimato para esta nota- coincidió en que es un reto vender las casas al tener un precio similar a las nuevas pero con 60 años de antigüedad. “Esa colonia ya es antigua, tiene 60 años de antigüedad y las familias de aquella época ya son muy adultas o ya fallecieron los propietarios, quedan los hijos y los hijos como tienen niveles académicos altos, pues emigran a otros países, a otras ciudades, eso es lo que está pasando con la famosa colonia República. “Fue la antigua zona dorada en los tiempos de los sesenta, setenta, ochenta, pero ahora ya no. Sigue siendo una colonia con alta plusvalía, con casas de muy buen tamaño de superficie, que difícilmente las encuentras en estacionamientos nuevos, pero las casas ya son antiguas, pudiéramos decir que del mismo valor que las casas nuevas en la nueva zona dorada al norte. Entonces los jóvenes matrimonios prefieren comprar una casa nueva, aunque sea de menos terreno, pero nueva y en otro sector”, puntualizó.