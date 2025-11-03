Saltillo: Repavimentación del bulevar Francisco I. Madero registra un 50% de avance

    Saltillo: Repavimentación del bulevar Francisco I. Madero registra un 50% de avance
    Los trabajos comprenden 1.3 kilómetros de longitud y más de 25 mil metros cuadrados de superficie intervenida. FOTO: CORTESÍA

El recarpeteo abarca el tramo desde la Calzada Antonio Narro hasta el camino vecinal a General Cepeda

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno Municipal de Saltillo informó que los trabajos de repavimentación del bulevar Francisco I. Madero registran un avance del 50 por ciento, cumpliendo así con una de las peticiones más solicitadas por las y los vecinos del sur poniente de la ciudad.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el recarpeteo se lleva a cabo en el tramo comprendido desde la Calzada Antonio Narro hasta el camino vecinal a General Cepeda, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y está programado para concluir durante el mes de noviembre.

La obra, que forma parte del plan municipal de mejoramiento vial y movilidad segura, abarca 1.3 kilómetros de longitud y más de 25 mil metros cuadrados de superficie intervenida. Actualmente, ya se concluyó el cuerpo norte del bulevar y las cuadrillas trabajan en el sentido contrario, con el fin de agilizar los avances y minimizar afectaciones al tránsito.

Con una inversión total de 7.2 millones de pesos, los trabajos incluyen el fresado o retiro de la carpeta antigua, limpieza del área, aplicación de riego de liga y colocación de nueva carpeta asfáltica, además de la renivelación de válvulas y brocales para garantizar una superficie uniforme y segura.

$!Ya se concluyó el cuerpo norte del bulevar y actualmente se trabaja en el sentido contrario.
Ya se concluyó el cuerpo norte del bulevar y actualmente se trabaja en el sentido contrario. FOTO: CORTESÍA

Esta importante obra beneficiará de manera directa a habitantes de las colonias 23 de Noviembre, Ampliación 23 de Noviembre, El Álamo, Nueva Jerusalén, Diana Laura Riojas de Colosio, María del Carmen Cavazos y San Juanita, entre otras del sector.

Asimismo, el proyecto tendrá un impacto positivo en miles de automovilistas que circulan diariamente por esta importante vialidad, mejorando la movilidad, seguridad y conectividad entre las zonas habitacionales y comerciales del sur poniente de Saltillo.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial, atendiendo de manera continua las necesidades de la ciudadanía y fortaleciendo el desarrollo urbano con obras de calidad al servicio de todas y todos los saltillenses.

