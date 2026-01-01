Saltillo proyecta un 2026 con más seguridad, obras viales y movilidad gratuita: Javier Díaz
El alcalde anticipó un 2026 con proyectos estratégicos, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida y mantener a Saltillo entre las ciudades mejor evaluadas del país
Saltillo arrancó el 2026 con una agenda de proyectos orientados a reforzar la seguridad, la movilidad, la infraestructura urbana y el desarrollo económico, de acuerdo con lo expuesto por el alcalde Javier Díaz González, quien afirmó que el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas permitirá consolidar a la capital coahuilense como una de las mejores ciudades para vivir a nivel nacional.
“El año que comienza vamos a seguir trabajando en equipo por Amor a Saltillo; en el 2026 están programados grandes eventos, daremos continuidad a nuestro proyecto de gobierno y, con el apoyo del gobernador vamos a implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población”, afirmó el Alcalde.
En materia de seguridad, el Edil destacó que durante este año se integrarán 500 nuevas cámaras de videovigilancia, además de continuar con inversiones en equipamiento, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.
En el rubro de infraestructura, señaló que con el respaldo del Gobierno del Estado se dará continuidad a obras en todos los sectores de la ciudad, sobresaliendo la construcción del paso inferior vehicular en Misión Cerritos, proyecto que permitirá mejorar la incorporación al bulevar Fundadores y beneficiar a miles de familias de ese sector.
Asimismo, se prevé avanzar en proyectos de pavimentación y repavimentación tanto en vialidades principales como en calles al interior de las colonias, complementados con un programa permanente de bacheo para mejorar las condiciones de circulación en la ciudad.
Respecto a movilidad, Díaz González indicó que en 2026 se consolidará el programa “Aquí Vamos Gratis” y se pondrán en marcha rutas alimentadoras, lo que impactará de manera directa a miles de usuarios del transporte público en sus traslados diarios.
En el ámbito económico, el Alcalde resaltó que este año estará marcado por la realización de la máxima justa futbolística a nivel mundial, evento que generará una derrama económica importante para Saltillo en sectores como hotelería, restaurantes y servicios. Para ello, el Gobierno Municipal firmó un convenio con “FWC26 Monterrey”, con el que la capital de Coahuila se suma a las actividades vinculadas a este evento internacional.
En cuanto al abasto de agua, aseguró que continuarán las acciones para eficientar el sistema de distribución del vital líquido, mientras que en asistencia social se dará continuidad, en coordinación con el DIF Saltillo, a programas como “Amor en Movimiento”, enfocados en acercar servicios de salud a colonias populares y comunidades ejidales.
Finalmente, Javier Díaz reiteró que el 2026 contempla múltiples proyectos en distintos rubros, todos encaminados a fortalecer el desarrollo de Saltillo y elevar la calidad de vida de sus habitantes.