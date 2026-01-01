Saltillo proyecta un 2026 con más seguridad, obras viales y movilidad gratuita: Javier Díaz

Saltillo arrancó el 2026 con una agenda de proyectos orientados a reforzar la seguridad, la movilidad, la infraestructura urbana y el desarrollo económico, de acuerdo con lo expuesto por el alcalde Javier Díaz González, quien afirmó que el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas permitirá consolidar a la capital coahuilense como una de las mejores ciudades para vivir a nivel nacional.

“El año que comienza vamos a seguir trabajando en equipo por Amor a Saltillo; en el 2026 están programados grandes eventos, daremos continuidad a nuestro proyecto de gobierno y, con el apoyo del gobernador vamos a implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población”, afirmó el Alcalde.

En materia de seguridad, el Edil destacó que durante este año se integrarán 500 nuevas cámaras de videovigilancia, además de continuar con inversiones en equipamiento, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.

En el rubro de infraestructura, señaló que con el respaldo del Gobierno del Estado se dará continuidad a obras en todos los sectores de la ciudad, sobresaliendo la construcción del paso inferior vehicular en Misión Cerritos, proyecto que permitirá mejorar la incorporación al bulevar Fundadores y beneficiar a miles de familias de ese sector.