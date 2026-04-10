Saltillo: Raúl Vera respalda a la activista Campbell ante hostigamiento

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, expresó públicamente su respaldo a la activista Jaqueline Campbell, en medio de la controversia derivada de sus señalamientos sobre el funcionamiento de bares y la situación en el Centro Histórico. A través de un posicionamiento, Vera pidió que se respete la integridad de Campbell y cuestionó las críticas recientes en su contra. “Quiero levantar la voz hacia ella ante las calumnias que en este momento se han desatado contra su persona y pido a ustedes que se sumen al llamado a que sea respetada su seguridad y dignidad”, expresó.

El exobispo destacó que conoce a la activista desde hace más de dos décadas y defendió su trayectoria en la promoción de derechos humanos. Señaló que ha acompañado causas relacionadas con mujeres, personas privadas de la libertad, migrantes y comunidades vulnerables. “Declaro que desde el tiempo que llevo de conocerla, hasta hoy, Jacquie Campbell ha sido una persona íntegra, que defiende los derechos de las personas más desprotegidas”, indicó en el texto. Vera también subrayó su papel en proyectos como la Casa del Migrante y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, al afirmar que no habrían sido posibles sin su impulso. El posicionamiento ocurre en medio de un conflicto que se ha intensificado en el Centro Histórico de Saltillo, donde habitantes han señalado afectaciones por el funcionamiento de bares y centros nocturnos, principalmente por el ruido durante la noche.

En ese contexto, Campbell ha sido una de las voces más visibles en la discusión, al cuestionar la regulación de estos establecimientos y las condiciones en que operan. Sus señalamientos han generado reacciones encontradas entre vecinos, empresarios del sector y autoridades. El obispo emérito sostuvo que las críticas hacia la activista obedecen a su postura frente a distintas problemáticas. “Si critican su persona es porque ella es valiente y congruente”, afirmó.

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