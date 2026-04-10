Más que un juego: entrenadores de Pokémon GO organizan colecta con causa en Saltillo

En el marco de su sexto aniversario, la comunidad de jugadores de Pokémon GO Logia Saltillo realizará una jornada con causa este próximo 11 de abril en la Alameda Zaragoza, donde combinarán el tradicional “Community Day” con una colecta en beneficio de un refugio local de animales. Vanessa Carranza, embajadora de la comunidad, explicó que esta actividad busca no solo celebrar a los jugadores, sino también retribuir a la sociedad con una causa significativa.

“Ya se lo merecen, son jugadores que han estado desde hace años activos en la comunidad. Queremos darles una celebración, pero también aprovechar para hacer algo altruista”, señaló. La colecta estará dirigida a la fundación Rescate Perruno, un refugio en Saltillo que apoya a animales en situación de abandono. Los asistentes podrán donar alimento sellado para perros y gatos, así como artículos de limpieza como cloro, detergente, bolsas de basura, escobas y guantes. “Queremos apoyar porque el tema de los animales en la calle sí se ve mucho, especialmente en la Alameda. Es una forma de regresar un poquito a la comunidad”, comentó Carranza.

Las actividades iniciarán desde la 13:30 horas con la entrega de postales y dinámicas internas del grupo, mientras que la recepción de donaciones comenzará a las 14:00 horas y se mantendrá durante todo el evento, que concluirá a las 17:00 horas. Para facilitar la participación, se instalarán mesas cerca del monumento a Ignacio Zaragoza, donde los asistentes podrán dejar sus donativos sin necesidad de cargarlos durante el evento. “Nos ha pasado que llevan costales de croquetas o productos grandes y se vuelve incómodo para jugar. Por eso queremos organizar mejor la colecta”, explicó. Además, el evento incluirá la revelación del nuevo logotipo de la comunidad, dinámicas, rifas y una fotografía grupal al finalizar la jornada. Carranza destacó que este tipo de iniciativas forman parte de la identidad de Logia Saltillo, que busca ir más allá del juego.

“No somos solo un grupo que se reúne a jugar, somos una comunidad. Aquí puedes hacer amistades, convivir y hasta encontrar apoyo en otros aspectos. Eso es lo que queremos seguir fomentando”, expresó. Carranza añadió que estos eventos sociales se realizan cada tres o cuatro meses, con el objetivo de no generar una carga económica constante para los participantes. Finalmente, hizo una invitación abierta a toda la ciudadanía, sin importar si juegan o no Pokémon GO. “Todos son bienvenidos. No necesitas ser jugador para venir a donar o conocer la comunidad. Lo importante es apoyar”, concluyó.

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