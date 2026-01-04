Saltillo: Recintos de aforo público ahora deberán construir baños familiares

Saltillo
/ 4 enero 2026
    Saltillo: Recintos de aforo público ahora deberán construir baños familiares
    Centros comerciales, restaurantes, parques y salones de eventos estarán obligados a instalar al menos un sanitario familiar/accesible. FOTO: ARCHIVO

La medida aplica para restaurantes o centros comerciales para acompañar a infantes, adultos mayores o personas con discapacidad

El Cabildo de Saltillo, a través de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, aprobó una modificación al Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones del municipio para obligar a determinados establecimientos a construir baños familiares.

Esta normativa aplicará para centros comerciales, restaurantes, salones de eventos, parques, centros culturales, deportivos y recreativos que cuenten con estas características.

La medida, aprobada por unanimidad, señala que toda construcción de superficie de 120 metros cuadrados y de aforo superior a 100 personas deberá contar con al menos un sanitario familiar/accesible.

El Reglamento ahora detalla que se denominará sanitario familiar/accesible al cubículo destinado para uso de menores de 12 años acompañados por un adulto y/o para personas con discapacidad.

También apunta que los sanitarios deberán tener al menos 180 centímetros de ancho por 170 de longitud y cumplir con las normas mexicanas en la materia.

Asimismo, deberán contar con espacio suficiente para sillas de ruedas y carriolas, así como con cambiador para infantes, barras de apoyo, inodoro y lavabo a una altura adecuada.

En la exposición de motivos se señala que, en la práctica, “es cada vez más frecuente” que personas cuidadoras acompañen al baño a infantes menores de 12 años, personas adultas mayores o con discapacidad.

“Esta situación pone de manifiesto la necesidad de contar con espacios sanitarios adecuados que respondan a esta realidad social y garanticen condiciones de dignidad, seguridad e inclusión para todas las personas”, señaló la regidora María de Jesús Martínez.

Además, indicó que la propuesta se alinea con normativas que se han actualizado en el mismo sentido en otras entidades del país, como Sonora y Tamaulipas.

Temas


Inclusión
Infancia
adultos mayores

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

