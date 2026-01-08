Saltillo reforzará cuerpo de bomberos con unidades rápidas y nuevas ambulancias

El director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, anunció que la ciudad se encuentra en gestiones para adquirir unidades de ataque rápido y sumar nuevas ambulancias mediante convenios estatales.

Esta estrategia busca modernizar el parque vehicular, compuesto mayormente por camiones robustos, para enfrentar el alza de incendios en zonas de difícil acceso, particularmente en los sectores oriente y sur del municipio de Saltillo.

“Estamos en la gestión de unidades de ataque rápido... estamos buscando el traer unidades que fueron creadas para eso”, explicó el funcionario, destacando que se buscan camionetas tipo pickup de alta resistencia para intervenciones ágiles.

Martínez Ávalos detalló que actualmente operan con 160 elementos, quienes cubren una amplia gama de servicios que van desde siniestros en viviendas hasta el control de fauna nociva en instituciones educativas de la localidad.

Sobre el déficit de unidades médicas, el director reveló que están “a pocos días para firmar un convenio con el estado y tener dos ambulancias más adicionales a la que tenemos en la estación de Derramadero”.

Asimismo, el titular señaló que cuatro unidades se encuentran fuera de servicio por fallas mecánicas de difícil reparación, por lo que se busca el apoyo del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y la Cruz Roja.

Respecto a la seguridad en el transporte de materiales peligrosos, Martínez aclaró que, aunque la regulación compete a niveles superiores, los bomberos están “listos las 24 horas del día” para atender incidentes como incendios de pipas”.

Tienen también medidas de control todas esas pipas para que no sea sencillo que exploten ante cualquier incidente”, aseguró el funcionario, recordando que los sistemas de seguridad actuales han prevenido tragedias mayores en accidentes recientes.

Finalmente, destacó la colaboración con el Patronato de Bomberos para obtener equipos provenientes de ciudades hermanas como Austin y San Antonio, garantizando que el crecimiento de la ciudad sea acompañado por mejores recursos.