Saltillo reforzará operativo de alcoholímetros por temporada navideña

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que el operativo del Buen Fin se mantendrá activo durante todo diciembre como parte del despliegue navideño. El titular de la corporación, Miguel Ángel Garza Félix, confirmó que la instrucción es sostener presencia constante en puntos de mayor afluencia.

Según dijo, elementos y cadetes permanecerán distribuidos en cajeros automáticos, bancos y plazas comerciales para atender cualquier situación de riesgo. “Ahorita tenemos cadetes y elementos en algunos cajeros, en bancos y en plazas comerciales, para estar al pendiente de cualquier situación que se presente”, dijo.

Aseguró que el Buen Fin cerró con saldo blanco, sin reportes de robos, farderos o estafas dentro de centros comerciales. Este resultado, afirmó, motivó la decisión de extender el operativo durante toda la temporada decembrina.

Como parte del esquema preventivo, la corporación reforzará los alcoholímetros por el incremento de posadas y actividades sociales. “Vamos a reforzar el operativo antialcohol debido a que hay más fiestas y más presencia de gente en las calles”, comentó.

Los filtros operarán en seis puntos diarios, con turnos de 9 de la noche a 5 de la mañana, moviéndose entre distintos sectores de la ciudad.

Garza Félix también pidió a quienes viajarán en estas fechas revisar sus viviendas antes de salir. Recomendó encargar la casa a un vecino o familiar, verificar protecciones, asegurar puertas y ventanas y evitar dejar objetos visibles.

“Si van a salir de viaje, que dejen su domicilio encargado para evitar alguna situación cuando regresen”, dijo.

El operativo navideño permanecerá activo durante todo diciembre, con la intención de reducir incidentes en una de las temporadas de mayor movilidad en Saltillo.