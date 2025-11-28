Saltillo refuerza blindaje en diciembre; aumentará presencia policial, confirma Alcalde

Tras la reunión de seguridad municipal de este viernes, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que en diciembre se suspenderán descansos y vacaciones de los elementos municipales para fortalecer la presencia policial en calles, bancos y áreas comerciales.

Comentó que el mes concentra el pago de aguinaldos en sectores público y privado, por lo que se requiere “mucha prevención y cuidado” en toda la ciudad.

Explicó que la estrategia busca acompañar la alta movilidad de estas semanas, cuando familias acuden a restaurantes, tiendas y servicios. “Hay que estar preparados de la mejor manera para seguir manteniendo a Saltillo con esa tranquilidad”, afirmó.

Sobre los indicadores delictivos, aseguró una reducción “de doble dígito” frente al 2024. Agregó que, aunque las cifras son positivas, la instrucción estatal es no relajar la operación: “En materia de seguridad, ni un día se descansa, ni un paso atrás”.

El funcionario adelantó que 2026 será un año con mayor inversión en tecnología para ampliar la vigilancia y mejorar la capacidad de reacción. Dijo que estos recursos permitirán “tener tiro de precisión” ante incidentes y prevenir escenarios de riesgo.

En cuanto a la formación policial, recordó que la administración mantiene dos generaciones anuales de academia. Están por graduar la segunda generación del año, con la meta de incorporar 100 elementos nuevos por ciclo. La intención es fortalecer los 16 agrupamientos operativos.

Al cerrar, mencionó que la estrategia conjunta busca sostener la disminución delictiva y mantener vigilancia durante toda la temporada decembrina.