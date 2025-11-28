Saltillo refuerza blindaje en diciembre; aumentará presencia policial, confirma Alcalde

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Saltillo refuerza blindaje en diciembre; aumentará presencia policial, confirma Alcalde
    Se pretende brindar mayor prevención y cuidado ante el aumento de actividad durante la temporada. FOTO: CORTESÍA

Durante diciembre aumentará la vigilancia en centros comerciales, cajeros y zonas de alta afluencia, además de aumentar la formación de nuevas generaciones policiales.

Tras la reunión de seguridad municipal de este viernes, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que en diciembre se suspenderán descansos y vacaciones de los elementos municipales para fortalecer la presencia policial en calles, bancos y áreas comerciales.

Comentó que el mes concentra el pago de aguinaldos en sectores público y privado, por lo que se requiere “mucha prevención y cuidado” en toda la ciudad.

Explicó que la estrategia busca acompañar la alta movilidad de estas semanas, cuando familias acuden a restaurantes, tiendas y servicios. “Hay que estar preparados de la mejor manera para seguir manteniendo a Saltillo con esa tranquilidad”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo

Sobre los indicadores delictivos, aseguró una reducción “de doble dígito” frente al 2024. Agregó que, aunque las cifras son positivas, la instrucción estatal es no relajar la operación: “En materia de seguridad, ni un día se descansa, ni un paso atrás”.

El funcionario adelantó que 2026 será un año con mayor inversión en tecnología para ampliar la vigilancia y mejorar la capacidad de reacción. Dijo que estos recursos permitirán “tener tiro de precisión” ante incidentes y prevenir escenarios de riesgo.

En cuanto a la formación policial, recordó que la administración mantiene dos generaciones anuales de academia. Están por graduar la segunda generación del año, con la meta de incorporar 100 elementos nuevos por ciclo. La intención es fortalecer los 16 agrupamientos operativos.

Al cerrar, mencionó que la estrategia conjunta busca sostener la disminución delictiva y mantener vigilancia durante toda la temporada decembrina.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años.

Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

true

Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?
true

Sin rumbo claro: El problema de la Generación Z
La manada incluye 38 hembras y seis machos que se suman a los ejemplares donados por el Museo del Desierto.

Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)
Miss Universo

Miss Universo
Elementos de la Policía Municipal acompañan a los canes tras el anuncio oficial de su retiro.

César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo
true

Las dos mitades