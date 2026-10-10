Saltillo refrenda apoyo a la inclusión y a la rehabilitación de personas con discapacidad

El apoyo a los servicios de rehabilitación para personas con discapacidad y el fortalecimiento de las políticas de inclusión forman parte de las acciones que el Gobierno Municipal de Saltillo busca impulsar, en coordinación con el DIF local y el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Coahuila. Como parte de este respaldo, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destinaron un millón de pesos al Teletón 2026. Se trata del segundo año consecutivo en que la administración municipal realiza una aportación económica a esta causa, con el objetivo de contribuir a que más pacientes accedan a servicios de rehabilitación.

El Alcalde señaló que el Teletón representa una oportunidad para sumar esfuerzos en favor de las personas que requieren atención especializada y sus familias. Sostuvo que la inclusión debe traducirse en acciones que amplíen las oportunidades de desarrollo y reduzcan las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

Díaz González afirmó que este tema se mantiene entre las prioridades de su administración y destacó los reconocimientos obtenidos por Saltillo en materia de inclusión. En 2025, la ciudad recibió la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón y, durante 2026, obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales por las acciones desarrolladas en este ámbito.

El Edil también destacó el trabajo del DIF Saltillo, encabezado por Luly López Naranjo, en el impulso de programas orientados a generar condiciones de mayor igualdad. Asimismo, reconoció la labor de Herminio Rodríguez Torres, director general del CRIT Coahuila, y del personal que brinda atención a niñas, niños y demás beneficiarios del centro.

La administración municipal sostuvo que la colaboración con instituciones dedicadas a la rehabilitación contribuye a ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad. El reto, de acuerdo con el planteamiento del Alcalde, es avanzar hacia una ciudad en la que las condiciones físicas o de desarrollo no se conviertan en obstáculos para acceder a servicios y participar plenamente en la comunidad.