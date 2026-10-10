Saltillo refrenda apoyo a la inclusión y a la rehabilitación de personas con discapacidad

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo refrenda apoyo a la inclusión y a la rehabilitación de personas con discapacidad
    El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, formalizaron la aportación de un millón de pesos al Teletón 2026, en apoyo a los servicios de rehabilitación del CRIT Coahuila. FRANCISCO MUÑIZ

El alcalde Javier Díaz González y Luly López Naranjo refrendaron el respaldo de Saltillo a las acciones de rehabilitación e inclusión del CRIT Coahuila

El apoyo a los servicios de rehabilitación para personas con discapacidad y el fortalecimiento de las políticas de inclusión forman parte de las acciones que el Gobierno Municipal de Saltillo busca impulsar, en coordinación con el DIF local y el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Coahuila.

Como parte de este respaldo, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destinaron un millón de pesos al Teletón 2026. Se trata del segundo año consecutivo en que la administración municipal realiza una aportación económica a esta causa, con el objetivo de contribuir a que más pacientes accedan a servicios de rehabilitación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/toma-tus-precauciones-recuerda-los-cierres-viales-de-este-domingo-por-maraton-saltillo-la-moderna-ND24053169
$!La aportación municipal al Teletón 2026 busca contribuir a que más pacientes del CRIT Coahuila tengan acceso a servicios especializados de rehabilitación.
La aportación municipal al Teletón 2026 busca contribuir a que más pacientes del CRIT Coahuila tengan acceso a servicios especializados de rehabilitación. FRANCISCO MUÑIZ

El Alcalde señaló que el Teletón representa una oportunidad para sumar esfuerzos en favor de las personas que requieren atención especializada y sus familias. Sostuvo que la inclusión debe traducirse en acciones que amplíen las oportunidades de desarrollo y reduzcan las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

$!Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la importancia de sumar esfuerzos para ampliar las oportunidades de rehabilitación y bienestar de las familias.
Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la importancia de sumar esfuerzos para ampliar las oportunidades de rehabilitación y bienestar de las familias. FRANCISCO MUÑIZ

Díaz González afirmó que este tema se mantiene entre las prioridades de su administración y destacó los reconocimientos obtenidos por Saltillo en materia de inclusión. En 2025, la ciudad recibió la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón y, durante 2026, obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales por las acciones desarrolladas en este ámbito.

$!La música y el ambiente de convivencia acompañaron la jornada, que reunió a participantes en torno a la causa de la rehabilitación y el bienestar de las personas con discapacidad.
La música y el ambiente de convivencia acompañaron la jornada, que reunió a participantes en torno a la causa de la rehabilitación y el bienestar de las personas con discapacidad. FRANCISCO MUÑIZ

El Edil también destacó el trabajo del DIF Saltillo, encabezado por Luly López Naranjo, en el impulso de programas orientados a generar condiciones de mayor igualdad. Asimismo, reconoció la labor de Herminio Rodríguez Torres, director general del CRIT Coahuila, y del personal que brinda atención a niñas, niños y demás beneficiarios del centro.

$!Paola Rodríguez participó en las actividades de apoyo al Teletón 2026, una iniciativa que reúne esfuerzos para mejorar la atención y las oportunidades de rehabilitación de personas con discapacidad.
Paola Rodríguez participó en las actividades de apoyo al Teletón 2026, una iniciativa que reúne esfuerzos para mejorar la atención y las oportunidades de rehabilitación de personas con discapacidad. FRANCISCO MUÑIZ

La administración municipal sostuvo que la colaboración con instituciones dedicadas a la rehabilitación contribuye a ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad. El reto, de acuerdo con el planteamiento del Alcalde, es avanzar hacia una ciudad en la que las condiciones físicas o de desarrollo no se conviertan en obstáculos para acceder a servicios y participar plenamente en la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Discapacidades

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


Crit
ayuntamiento de saltillo
Fundación Teletón

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Logos de Monster/Big 12. Una coalición de médicos está destacando estos riesgos tras un acuerdo de patrocinio entre Monster Energy y la organización deportiva universitaria Big 12 Conference.

Esto es lo que hay qué saber sobre los riesgos para los niños del consumo de bebidas energéticas

El sistema de siempre

El sistema de siempre
NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí

NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí
true

POLITICÓN: Cada vez más delirante el proceso de subasta de AHMSA
El Cefereso de Ramos Arizpe ha reportado en años anteriores autogobierno y violaciones a los derechos de los reclusos.

Penal de Ramos Arizpe, entre las cárceles federales que lideran en riñas entre internos
El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

Trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejoras salariales.

Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos
¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?

¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?