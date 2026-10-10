¡Toma tus precauciones! Recuerda los cierres viales de este domingo por Maratón Saltillo La Moderna

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las restricciones a la circulación se mantendrán conforme avance la competencia y se restablecerán de manera gradual una vez que pase el último corredor por cada punto.

A unas horas del Maratón Saltillo La Moderna 2026, las autoridades municipales reiteraron el llamado a los automovilistas para anticipar sus traslados este domingo 11 de octubre, debido a los cierres viales que comenzarán desde las 4:50 de la mañana en distintos sectores de la ciudad.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix recomendó a la población tomar previsiones, considerar rutas alternas y calcular con anticipación sus tiempos de traslado, especialmente quienes necesiten circular por las zonas incluidas en el recorrido.

Para el operativo se desplegarán elementos de Tránsito, policías preventivos, cadetes de la Academia de Policía de Saltillo y voluntarios, con presencia en más de 400 puntos de la ciudad para apoyar en las labores de seguridad y orientar a los conductores.

La competencia cubrirá una distancia de 42.195 kilómetros, con salida y meta en Parque Centro, sobre el bulevar Galerías. El trayecto abarcará diversos sectores de Saltillo, incluido el Centro Histórico.

Entre las vialidades contempladas en los cierres se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Pedro Figueroa, Eulalio Gutiérrez Treviño, José María Rodríguez, Musa de León, Felipe J. Mery, Isidro López Zertuche, Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz, además del periférico Luis Echeverría.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan actividades programadas durante la mañana del domingo revisar sus opciones de movilidad y evitar, en la medida de lo posible, los sectores por donde pasarán los corredores.

Para solicitar información o apoyo, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, al ChatBot de la Comisaría, en el 844-893-09-09, o mediante los grupos ciudadanos de WhatsApp.