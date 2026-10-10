¡Toma tus precauciones! Recuerda los cierres viales de este domingo por Maratón Saltillo La Moderna

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ¡Toma tus precauciones! Recuerda los cierres viales de este domingo por Maratón Saltillo La Moderna
    Las autoridades municipales reiteraron el llamado a tomar precauciones ante los cierres viales por el Maratón Saltillo La Moderna 2026. ARCHIVO

Recuerdan cierres viales desde las 4:50 horas del domingo por el maratón; Aquí Vamos Gratis comenzará a operar a la 1:00 de la tarde

A unas horas del Maratón Saltillo La Moderna 2026, las autoridades municipales reiteraron el llamado a los automovilistas para anticipar sus traslados este domingo 11 de octubre, debido a los cierres viales que comenzarán desde las 4:50 de la mañana en distintos sectores de la ciudad.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las restricciones a la circulación se mantendrán conforme avance la competencia y se restablecerán de manera gradual una vez que pase el último corredor por cada punto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-aqui-vamos-gratis-ajusta-su-servicio-por-el-maraton-la-moderna-2026-DC24047613

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix recomendó a la población tomar previsiones, considerar rutas alternas y calcular con anticipación sus tiempos de traslado, especialmente quienes necesiten circular por las zonas incluidas en el recorrido.

$!El recorrido de 42.195 kilómetros abarcará vialidades principales de Saltillo, con salida y meta en Parque Centro.
El recorrido de 42.195 kilómetros abarcará vialidades principales de Saltillo, con salida y meta en Parque Centro. CORTESÍA

Para el operativo se desplegarán elementos de Tránsito, policías preventivos, cadetes de la Academia de Policía de Saltillo y voluntarios, con presencia en más de 400 puntos de la ciudad para apoyar en las labores de seguridad y orientar a los conductores.

La competencia cubrirá una distancia de 42.195 kilómetros, con salida y meta en Parque Centro, sobre el bulevar Galerías. El trayecto abarcará diversos sectores de Saltillo, incluido el Centro Histórico.

Entre las vialidades contempladas en los cierres se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Pedro Figueroa, Eulalio Gutiérrez Treviño, José María Rodríguez, Musa de León, Felipe J. Mery, Isidro López Zertuche, Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz, además del periférico Luis Echeverría.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan actividades programadas durante la mañana del domingo revisar sus opciones de movilidad y evitar, en la medida de lo posible, los sectores por donde pasarán los corredores.

Para solicitar información o apoyo, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, al ChatBot de la Comisaría, en el 844-893-09-09, o mediante los grupos ciudadanos de WhatsApp.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cierre De Vialidades
Vialidad
Maratones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Logos de Monster/Big 12. Una coalición de médicos está destacando estos riesgos tras un acuerdo de patrocinio entre Monster Energy y la organización deportiva universitaria Big 12 Conference.

Esto es lo que hay qué saber sobre los riesgos para los niños del consumo de bebidas energéticas

El sistema de siempre

El sistema de siempre
NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí

NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí
true

POLITICÓN: Cada vez más delirante el proceso de subasta de AHMSA
El Cefereso de Ramos Arizpe ha reportado en años anteriores autogobierno y violaciones a los derechos de los reclusos.

Penal de Ramos Arizpe, entre las cárceles federales que lideran en riñas entre internos
El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

Trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejoras salariales.

Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos
¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?

¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?