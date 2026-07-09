Saltillo refuerza limpieza de canales pluviales ante temporada de lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de limpieza y desazolve en canales pluviales, cauces naturales y espacios públicos de distintos sectores de la ciudad. El objetivo, según la información, es reducir riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar las condiciones de las áreas de convivencia. El alcalde Javier Díaz González informó que, a través del programa ”Aquí Andamos”, cuadrillas municipales trabajan en el canal pluvial ubicado a un costado de la lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda.

En ese punto, y con apoyo del Gobierno del Estado, se realizan labores para retirar sedimentos, tierra, basura y otros desechos acumulados, a fin de disminuir el riesgo de encharcamientos e inundaciones. REALIZAN LIMPIEZA EN OTROS SECTORES De manera simultánea, personal municipal efectuó trabajos de deshierbe, limpieza profunda y retiro de basura en el cauce natural ubicado entre las calles Niños Héroes y Lucrecia Torri, en la colonia Pueblo Insurgente, con el propósito de reducir focos de contaminación y mejorar el entorno para las familias. Las brigadas también llevaron a cabo acciones de limpieza, deshierbe y retiro de maleza en plazas y áreas verdes de las colonias Jardines Coloniales, Valle de las Flores, Conquistadores, Brisas Poniente y otros sectores.

El alcalde aseguró que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de mantenimiento urbano que se desarrolla en toda la ciudad e invitó a la ciudadanía a reportar servicios públicos municipales mediante el chatbot Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08.

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