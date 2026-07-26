Aceleran rescate de calles del Centro Histórico de Saltillo y barrio Ojo de Agua

Como parte del programa permanente de mantenimiento urbano, el Gobierno de Saltillo intensificó las acciones de rehabilitación de pavimento en diversos puntos de la ciudad para mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por las principales vialidades. Las cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizaron trabajos sobre la calle Ignacio Allende, en el tramo comprendido entre Mariano Escobedo y Praxedis de la Peña, donde se repararon áreas con deterioro en la carpeta asfáltica para fortalecer la conectividad hacia el Centro Histórico y las colonias cercanas.

Las labores también se desarrollaron en el Barrio Mágico del Ojo de Agua, uno de los sectores con mayor afluencia de habitantes y visitantes. En este punto se rehabilitaron distintos tramos de las calles Reforma y Nicolás Régules, con la finalidad de ofrecer una circulación más segura y eficiente tanto para automovilistas como para peatones. De manera paralela, las brigadas del programa ”Aquí Andamos” continuaron con trabajos de reparación sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Primo de Verdad y Félix U. Gómez, además de intervenir otros puntos de la ciudad donde el pavimento presentaba desgaste por el uso constante.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para conservar en buen estado la infraestructura vial del municipio y destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener un programa permanente de mantenimiento en la capital coahuilense. El edil invitó además a la ciudadanía a utilizar el asistente virtual ”Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, mediante el cual es posible reportar calles con daños en el pavimento para que sean incorporadas a las jornadas de reparación y reciban atención oportuna.