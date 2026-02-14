Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9

Con el objetivo de prevenir robos y fortalecer la seguridad de los usuarios del sistema bancario de Saltillo, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó un operativo especial de vigilancia en sucursales y cajeros automáticos ubicados en todos los sectores de la ciudad. El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de reforzar las estrategias de prevención en puntos de alta afluencia, especialmente aquellos relacionados con operaciones financieras. TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ayuntamiento de Saltillo pavimentación, espacios públicos y seguridad en el sector Misión Cerritos

“Se ha desplegado personal de la Policía Municipal, binomios caninos del agrupamiento K9, así como elementos de los Grupos de Reacción Sureste y cadetes de la Academia de Policía, quienes realizan recorridos permanentes en bancos y cajeros”, explicó. El operativo también contempla monitoreo constante a través del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando, el cual opera en coordinación con las cámaras enlazadas al C4 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, lo que permite una respuesta más rápida ante cualquier situación sospechosa. Además, el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de Policía Cibernética mantienen labores de inteligencia y seguimiento para prevenir fraudes electrónicos, clonación de tarjetas y otras modalidades de delito que afectan a los usuarios bancarios.

RESULTADOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL De acuerdo con el comisionado, estas acciones han permitido frustrar al menos dos intentos de robo a instituciones bancarias en meses recientes, así como la detención de personas dedicadas a la modalidad conocida como “desplazadores”, quienes buscan engañar a los usuarios para intercambiar sus tarjetas. Garza Félix destacó que estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública estatal, las Fiscalías estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.