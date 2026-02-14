Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9
    Elementos de la Policía Municipal y binomios caninos realizan recorridos de vigilancia en bancos y cajeros automáticos de Saltillo. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó un operativo con policías, binomios caninos y videovigilancia en bancos y cajeros de Saltillo, con el objetivo de prevenir robos y fraudes

Con el objetivo de prevenir robos y fortalecer la seguridad de los usuarios del sistema bancario de Saltillo, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó un operativo especial de vigilancia en sucursales y cajeros automáticos ubicados en todos los sectores de la ciudad.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de reforzar las estrategias de prevención en puntos de alta afluencia, especialmente aquellos relacionados con operaciones financieras.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ayuntamiento de Saltillo pavimentación, espacios públicos y seguridad en el sector Misión Cerritos

$!El operativo contempla monitoreo permanente a través de cámaras de videovigilancia y la participación de agrupamientos especializados para prevenir robos y fraudes.
El operativo contempla monitoreo permanente a través de cámaras de videovigilancia y la participación de agrupamientos especializados para prevenir robos y fraudes. CORTESÍA

“Se ha desplegado personal de la Policía Municipal, binomios caninos del agrupamiento K9, así como elementos de los Grupos de Reacción Sureste y cadetes de la Academia de Policía, quienes realizan recorridos permanentes en bancos y cajeros”, explicó.

El operativo también contempla monitoreo constante a través del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando, el cual opera en coordinación con las cámaras enlazadas al C4 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, lo que permite una respuesta más rápida ante cualquier situación sospechosa.

Además, el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de Policía Cibernética mantienen labores de inteligencia y seguimiento para prevenir fraudes electrónicos, clonación de tarjetas y otras modalidades de delito que afectan a los usuarios bancarios.

$!La Comisaría de Seguridad mantiene vigilancia permanente en sucursales bancarias para prevenir robos y proteger a los cuentahabientes.
La Comisaría de Seguridad mantiene vigilancia permanente en sucursales bancarias para prevenir robos y proteger a los cuentahabientes. CORTESÍA

RESULTADOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

De acuerdo con el comisionado, estas acciones han permitido frustrar al menos dos intentos de robo a instituciones bancarias en meses recientes, así como la detención de personas dedicadas a la modalidad conocida como “desplazadores”, quienes buscan engañar a los usuarios para intercambiar sus tarjetas.

Garza Félix destacó que estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública estatal, las Fiscalías estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

$!El operativo busca inhibir delitos como el robo, fraude y el intercambio ilegal de tarjetas bancarias mediante recorridos preventivos.
El operativo busca inhibir delitos como el robo, fraude y el intercambio ilegal de tarjetas bancarias mediante recorridos preventivos. CORTESÍA

Asimismo, resaltó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la participación activa de la ciudadanía, factores que han contribuido a fortalecer la seguridad en la capital coahuilense.

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca mantener la confianza de la población y garantizar que las actividades bancarias se realicen en un entorno seguro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño