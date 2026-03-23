Saltillo: renombrarán CRIH en honor a Blanca Martínez, defensora de derechos humanos

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Saltillo: renombrarán CRIH en honor a Blanca Martínez, defensora de derechos humanos
    OMAR SAUCEDO

A partir del próximo viernes, el Centro Regional de Identificación Humana será renombrado en reconocimiento a su labor en la defensa de personas desaparecidas

El Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) será rebautizado el próximo viernes 27 de marzo en Saltillo para incorporar el nombre de Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fallecida el 10 de noviembre de 2025.

La develación se realizará a las 10:00 horas en un acto abierto al público. De acuerdo con el organismo, el cambio busca reconocer su labor en la defensa de los derechos humanos y su acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas.

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“Seguiremos exigiendo e impulsando para que el CRIH sea un lugar para la identificación que lleve a la verdad y justicia para que los cientos de cuerpos sean regresados a casa dignamente. Les invitamos a todos y todas a este evento abierto al público en general”, informó el centro.

La decisión se originó en diciembre de 2025, cuando el gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo una reunión con colectivos de familiares de personas desaparecidas. En ese encuentro se realizó un homenaje póstumo a Martínez Bustos y se aprobó la propuesta de que el CRIH llevara su nombre.

Blanca Isabel Martínez Bustos dirigió el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios desde 2009, tras ser invitada por el entonces obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López. Desde ese espacio impulsó la documentación de desapariciones y acompañó a familias en la búsqueda de sus seres queridos.

A lo largo de su trayectoria también participó en la organización de colectivos a nivel nacional, labor que mantuvo hasta sus últimos días. Su trabajo le ha valido el reconocimiento de organizaciones y familiares de personas desaparecidas en distintas regiones del país.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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