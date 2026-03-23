Saltillo: renombrarán CRIH en honor a Blanca Martínez, defensora de derechos humanos

La develación se realizará a las 10:00 horas en un acto abierto al público. De acuerdo con el organismo, el cambio busca reconocer su labor en la defensa de los derechos humanos y su acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas.

El Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) será rebautizado el próximo viernes 27 de marzo en Saltillo para incorporar el nombre de Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fallecida el 10 de noviembre de 2025.

“Seguiremos exigiendo e impulsando para que el CRIH sea un lugar para la identificación que lleve a la verdad y justicia para que los cientos de cuerpos sean regresados a casa dignamente. Les invitamos a todos y todas a este evento abierto al público en general”, informó el centro.

La decisión se originó en diciembre de 2025, cuando el gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo una reunión con colectivos de familiares de personas desaparecidas. En ese encuentro se realizó un homenaje póstumo a Martínez Bustos y se aprobó la propuesta de que el CRIH llevara su nombre.

Blanca Isabel Martínez Bustos dirigió el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios desde 2009, tras ser invitada por el entonces obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López. Desde ese espacio impulsó la documentación de desapariciones y acompañó a familias en la búsqueda de sus seres queridos.

A lo largo de su trayectoria también participó en la organización de colectivos a nivel nacional, labor que mantuvo hasta sus últimos días. Su trabajo le ha valido el reconocimiento de organizaciones y familiares de personas desaparecidas en distintas regiones del país.