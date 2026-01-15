Saltillo: reportan bache desde octubre y vecinos aseguran se hace más grande

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Saltillo: reportan bache desde octubre y vecinos aseguran se hace más grande
    El bache se ubica en el cruce de Correo Mayor y Estampilla de la colonia Postal Cerritos. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal afirmó que atenderá el caso esta semana

Desde octubre del año pasado vecinos de la colonia Postal Cerritos reportaron la presencia de un bache en el cruce de las calles Correo Mayor y Estampilla que no fue reparado hasta la tarde de este jueves.

A través del bot de WhatsApp Saltillo en Tus Manos, los habitantes del sector hicieron notorio el hoyo en el pavimento desde el seis de octubre, recibiendo un folio de seguimiento.

No obstante el bache no fue reparado y los vecinos hicieron un segundo reporte en el mes de diciembre. Aseguran que el bache “ya abarca la mitad de la calle”.

Asimismo expusieron que los conductores de los vehículos que transitan por la vialidad constantemente se ven obligados a rodear el bache.

Otro aspecto que destacaron es que la profundidad del bache y el tiempo que han esperado por su reparación han provocado que el agua de lluvia se acumule por varios días.

$!El primer reporte se hizo el 6 de octubre a través del bot de WhatsApp Saltillo en Tus Manos.
El primer reporte se hizo el 6 de octubre a través del bot de WhatsApp Saltillo en Tus Manos. FOTO: CORTESÍA

La ficha de seguimiento de gestiones que los vecinos compartieron a VANGUARDIA obtenida a través del mismo bot de WhatsApp, mostró que desde el 17 de diciembre el estatus del segundo reporte fue “se revisa la petición y se programa para su pronta atención”.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que ha tomado conocimiento del caso y que lo atenderá en esta semana. Asimismo expuso que durante 2025, la administración municipal reparó poco más de 61 mil baches en todos los sectores invirtiendo 35.5 millones de pesos.

Autoridades municipales han afirmado que el número de baches y las reparaciones se intensificaron el año pasado debido a las lluvias.

VANGUARDIA informó de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que el 2025 fue uno de los años más lluviosos de Saltillo al menos desde 1980 que se tiene registro.

Además, el mes de julio del 2025 fue el que más milímetros acumuló en comparación a cualquier otro mes también desde 1980.

