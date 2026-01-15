Saltillo: reportan bache desde octubre y vecinos aseguran se hace más grande

Desde octubre del año pasado vecinos de la colonia Postal Cerritos reportaron la presencia de un bache en el cruce de las calles Correo Mayor y Estampilla que no fue reparado hasta la tarde de este jueves.

A través del bot de WhatsApp Saltillo en Tus Manos, los habitantes del sector hicieron notorio el hoyo en el pavimento desde el seis de octubre, recibiendo un folio de seguimiento.

TE PUEDE INTERESAR:

No obstante el bache no fue reparado y los vecinos hicieron un segundo reporte en el mes de diciembre. Aseguran que el bache “ya abarca la mitad de la calle”.

Asimismo expusieron que los conductores de los vehículos que transitan por la vialidad constantemente se ven obligados a rodear el bache.

Otro aspecto que destacaron es que la profundidad del bache y el tiempo que han esperado por su reparación han provocado que el agua de lluvia se acumule por varios días.