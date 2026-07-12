Saltillo en Bici impulsa ciclovías más seguras con jornada ciudadana

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    Saltillo en Bici impulsa ciclovías más seguras con jornada ciudadana
    La jornada reunió a ciclistas de distintas edades que participaron de manera voluntaria en las labores de conservación de la infraestructura destinada a este medio de transporte. MANUEL RODRÍGUEZ

El colectivo realizó el “Boyatón” para dar mantenimiento a la infraestructura ciclista y reiteró el llamado a armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad

Con la meta de cuidar a quienes optan por la bicicleta y mejorar la convivencia en las calles, integrantes del colectivo Saltillo en Bici llevaron a cabo la jornada “Boyatón: Rueda por tu vida” en la capital coahuilense.

Durante esta jornada comunitaria, los activistas se organizaron para colocar boyas, reponer neoprenos y limpiar distintos tramos de la ciclovía, con el fin de ofrecer un trayecto más cómodo y seguro para la ciudadanía.

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A la par de los trabajos de mantenimiento, el colectivo recordó la importancia de impulsar la movilidad activa e incentivar el cumplimiento de la legislación en la materia para beneficiar al entorno urbano.

“Tenemos una ley estatal que no se ha armonizado con la ley federal; ya venció el plazo límite para hacerlo hace poco más de tres años y medio”, comentó Alejandro Dávila Flores, organizador del evento.

Dávila Flores explicó que la Ley General de Movilidad busca priorizar a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público en la planeación y asignación de espacios públicos. Señaló que este enfoque promueve mejores ciudades para todos.

“El mensaje de Saltillo en Bici a la comunidad es que tenemos que repensar las políticas de movilidad. Tenemos problemas muy serios como ciudad y como país de contaminación del aire, de congestionamiento del tráfico vehicular y enfermedades asociadas”, compartió el activista.

$!Además del mantenimiento físico de la ciclovía, la actividad sirvió como espacio para visibilizar las necesidades de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano.
Además del mantenimiento físico de la ciclovía, la actividad sirvió como espacio para visibilizar las necesidades de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano. MANUEL RODRÍGUEZ

Asimismo, subrayó los beneficios de transitar hacia opciones de transporte más amigables con el medio ambiente para reducir la huella ecológica y cuidar la salud física y emocional de los habitantes.

“Tenemos que darle prioridad a la electrificación del transporte público masivo, haciéndolo eficiente, y tenemos que impulsar la movilidad activa, entre ellas la bicicleta”, puntualizó Dávila Flores.

La jornada concluyó con un llamado a las autoridades para colaborar en el desarrollo de políticas urbanas que hagan de Saltillo una ciudad más saludable, segura e incluyente.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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