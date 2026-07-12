Saltillo en Bici impulsa ciclovías más seguras con jornada ciudadana

Con la meta de cuidar a quienes optan por la bicicleta y mejorar la convivencia en las calles, integrantes del colectivo Saltillo en Bici llevaron a cabo la jornada “Boyatón: Rueda por tu vida” en la capital coahuilense. Durante esta jornada comunitaria, los activistas se organizaron para colocar boyas, reponer neoprenos y limpiar distintos tramos de la ciclovía, con el fin de ofrecer un trayecto más cómodo y seguro para la ciudadanía.

A la par de los trabajos de mantenimiento, el colectivo recordó la importancia de impulsar la movilidad activa e incentivar el cumplimiento de la legislación en la materia para beneficiar al entorno urbano. “Tenemos una ley estatal que no se ha armonizado con la ley federal; ya venció el plazo límite para hacerlo hace poco más de tres años y medio”, comentó Alejandro Dávila Flores, organizador del evento. Dávila Flores explicó que la Ley General de Movilidad busca priorizar a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público en la planeación y asignación de espacios públicos. Señaló que este enfoque promueve mejores ciudades para todos. “El mensaje de Saltillo en Bici a la comunidad es que tenemos que repensar las políticas de movilidad. Tenemos problemas muy serios como ciudad y como país de contaminación del aire, de congestionamiento del tráfico vehicular y enfermedades asociadas”, compartió el activista.

Asimismo, subrayó los beneficios de transitar hacia opciones de transporte más amigables con el medio ambiente para reducir la huella ecológica y cuidar la salud física y emocional de los habitantes. “Tenemos que darle prioridad a la electrificación del transporte público masivo, haciéndolo eficiente, y tenemos que impulsar la movilidad activa, entre ellas la bicicleta”, puntualizó Dávila Flores. La jornada concluyó con un llamado a las autoridades para colaborar en el desarrollo de políticas urbanas que hagan de Saltillo una ciudad más saludable, segura e incluyente.

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