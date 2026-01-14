Mujer sale de casa y muere en la vía pública, en Saltillo

Doña Paula, de 63 años de edad, no resistió las enfermedades que padecía y, al salir de su domicilio, se desvaneció y perdió la vida.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la calle Onceava, entre Nevado de Toluca y Volcán de Paricutín, en los límites de las colonias Herradura y Parajes del Oriente. De acuerdo con sus familiares, Paula Esquivel Díaz padecía arritmia cardíaca y desde hacía varios días se quejaba de fuertes dolores en el pecho.

Cerca de las 7:00 de la tarde salió de su hogar para dirigirse a una consulta médica; sin embargo, no logró cruzar la calle Onceava. A poca distancia del camellón central se desvaneció y quedó inconsciente, pese a que sus familiares solicitaron de inmediato la intervención de una ambulancia a través del sistema de emergencias 911.

Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron el fallecimiento, procediendo a cubrir el cuerpo con una sábana. Varios familiares sufrieron crisis de histeria ante el lamentable suceso. Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo acudieron para acordonar el área con cinta amarilla y cerrar la circulación.

Posteriormente, se registró la movilización de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes. Al tratarse de un fallecimiento en la vía pública, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.