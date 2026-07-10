Saltillo: retiran maleza en plazas de Jardines Coloniales y Brisas; limpian canal en La Herradura

Ante la temporada de lluvias, cuadrillas municipales intensificaron la limpieza del canal pluvial ubicado junto al bulevar La Herradura, con el objetivo de evitar obstrucciones y disminuir el riesgo de acumulaciones de agua en el sector oriente de Saltillo. Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre las calles Pico de Vega y Otilio González, donde personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiró maleza, basura y otros residuos que podrían impedir el flujo del agua.

En la colonia Jardines Coloniales fueron atendidos los espacios ubicados entre las avenidas De los Deportes y De los Faroles, así como la Calzada de los Tejados. Las cuadrillas retiraron basura, vegetación excedente y desechos orgánicos. Las labores también se extendieron a las plazas del fraccionamiento Brisas Poniente, localizadas entre las calles Segunda, María del Socorro F. de C. y el bulevar Isidro López Zertuche. En la colonia San Vicente se realizaron trabajos de conservación en las áreas verdes situadas entre las calles San Alberto, San Jorge y San Salvador.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que la limpieza de canales, plazas y espacios públicos forma parte de las acciones preventivas para mantener libres los cauces pluviales y reducir riesgos para la población. El municipio pidió a la ciudadanía evitar arrojar basura, escombro, ramas u otros residuos en calles y áreas públicas, debido a que estos materiales pueden llegar a alcantarillas y canales, generando taponamientos durante las lluvias.

Los reportes de personas que sean sorprendidas depositando residuos en la vía pública pueden realizarse al teléfono 844 414-11-14, habilitado como parte de la campaña “Tómala Cochino”.

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