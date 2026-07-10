Saltillo: retiran maleza en plazas de Jardines Coloniales y Brisas; limpian canal en La Herradura
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El programa ‘Aquí Andamos’ desarrolla jornadas de deshierbe, limpieza y mantenimiento en plazas y áreas verdes de distintos sectores de Saltillo
Ante la temporada de lluvias, cuadrillas municipales intensificaron la limpieza del canal pluvial ubicado junto al bulevar La Herradura, con el objetivo de evitar obstrucciones y disminuir el riesgo de acumulaciones de agua en el sector oriente de Saltillo.
Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre las calles Pico de Vega y Otilio González, donde personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiró maleza, basura y otros residuos que podrían impedir el flujo del agua.
En la colonia Jardines Coloniales fueron atendidos los espacios ubicados entre las avenidas De los Deportes y De los Faroles, así como la Calzada de los Tejados. Las cuadrillas retiraron basura, vegetación excedente y desechos orgánicos.
Las labores también se extendieron a las plazas del fraccionamiento Brisas Poniente, localizadas entre las calles Segunda, María del Socorro F. de C. y el bulevar Isidro López Zertuche.
En la colonia San Vicente se realizaron trabajos de conservación en las áreas verdes situadas entre las calles San Alberto, San Jorge y San Salvador.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que la limpieza de canales, plazas y espacios públicos forma parte de las acciones preventivas para mantener libres los cauces pluviales y reducir riesgos para la población.
El municipio pidió a la ciudadanía evitar arrojar basura, escombro, ramas u otros residuos en calles y áreas públicas, debido a que estos materiales pueden llegar a alcantarillas y canales, generando taponamientos durante las lluvias.
Los reportes de personas que sean sorprendidas depositando residuos en la vía pública pueden realizarse al teléfono 844 414-11-14, habilitado como parte de la campaña “Tómala Cochino”.