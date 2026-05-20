Saltillo: riña entre jóvenes termina con adolescente apuñalado en la colonia Asturias

Con dos lesiones en el costado izquierdo provocadas por un arma blanca terminó un joven de 15 años identificado como Roberto Carlos la mañana de este miércoles en la colonia Asturias, específicamente en el cruce de las calles Guijón y Rivadesella, donde vecinos reportaron la situación al sistema de emergencias 911, en Saltillo. Conforme a las primeras investigaciones, el menor se encontraba conviviendo con otro joven cuando comenzaron una discusión presuntamente relacionada con una mujer. Testigos señalaron que ambos estaban jugando antes de que la situación se tornara violenta.

Durante el altercado, Roberto Carlos fue atacado con un arma blanca y sufrió las lesiones, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo médico. Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria al adolescente. En el lugar le realizaron curaciones y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad también arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y entrevistarse con familiares y testigos de la agresión. Las autoridades informaron que el presunto responsable fue identificado como César Guadalupe Basaldúa, conocido con el apodo de “El Pitulas”, quien presuntamente huyó tras el ataque. Agentes de Investigación ya realizan las diligencias correspondientes para localizar al señalado y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.