Saltillo: riña entre jóvenes termina con adolescente apuñalado en la colonia Asturias

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    Saltillo: riña entre jóvenes termina con adolescente apuñalado en la colonia Asturias
    Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención prehospitalaria al menor lesionado antes de trasladarlo a la Clínica 2 del IMSS para una valoración médica más especializada. ULISES MARTÍNEZ

El adolescente recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para continuar con su tratamiento

Con dos lesiones en el costado izquierdo provocadas por un arma blanca terminó un joven de 15 años identificado como Roberto Carlos la mañana de este miércoles en la colonia Asturias, específicamente en el cruce de las calles Guijón y Rivadesella, donde vecinos reportaron la situación al sistema de emergencias 911, en Saltillo.

Conforme a las primeras investigaciones, el menor se encontraba conviviendo con otro joven cuando comenzaron una discusión presuntamente relacionada con una mujer. Testigos señalaron que ambos estaban jugando antes de que la situación se tornara violenta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-conductor-ebrio-embiste-taxi-con-adultos-mayores-y-es-detenido-KL20819223
$!Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar de los hechos para recabar información y entrevistarse con familiares y testigos de la agresión.
Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar de los hechos para recabar información y entrevistarse con familiares y testigos de la agresión. ULISES MARTÍNEZ

Durante el altercado, Roberto Carlos fue atacado con un arma blanca y sufrió las lesiones, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo médico.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria al adolescente. En el lugar le realizaron curaciones y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

$!Las primeras investigaciones apuntan a que una discusión entre dos jóvenes derivó en un ataque con arma blanca que dejó al adolescente con dos heridas en el costado izquierdo.
Las primeras investigaciones apuntan a que una discusión entre dos jóvenes derivó en un ataque con arma blanca que dejó al adolescente con dos heridas en el costado izquierdo. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de distintas corporaciones de seguridad también arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y entrevistarse con familiares y testigos de la agresión.

Las autoridades informaron que el presunto responsable fue identificado como César Guadalupe Basaldúa, conocido con el apodo de “El Pitulas”, quien presuntamente huyó tras el ataque.

Agentes de Investigación ya realizan las diligencias correspondientes para localizar al señalado y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

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