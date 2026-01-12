Saltillo: Rosca de Reyes vuelve a ser protagonista en mesas familiares gracias al frío

Las bajas temperaturas registradas en Saltillo a raíz de la segunda tormenta invernal impactaron en el consumo de alimentos típicos de temporada, incrementando la demanda de pan y bebidas calientes, así como la venta de rosca de Reyes que se extendió hasta el pasado fin de semana.

Aunque tradicionalmente la comercialización de este producto concluye tras el 6 de enero, el ambiente frío incentivó a los consumidores a buscar opciones para mitigar las bajas temperaturas, lo que favoreció a panaderías y pequeños negocios.

A través de redes sociales, durante el fin de semana, cuando se alcanzaron temperaturas hasta por debajo de los cero grados, diversos establecimientos promocionaron roscas, mientras que en grupos de compra y venta se multiplicaron las solicitudes de este pan entre quienes buscaban un antojo asociado al clima.