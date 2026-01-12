Saltillo: Rosca de Reyes vuelve a ser protagonista en mesas familiares gracias al frío
Aunque la fecha tradicional ya pasó, el clima invernal mantuvo vigente la demanda del pan típico en hogares y comercios
Las bajas temperaturas registradas en Saltillo a raíz de la segunda tormenta invernal impactaron en el consumo de alimentos típicos de temporada, incrementando la demanda de pan y bebidas calientes, así como la venta de rosca de Reyes que se extendió hasta el pasado fin de semana.
Aunque tradicionalmente la comercialización de este producto concluye tras el 6 de enero, el ambiente frío incentivó a los consumidores a buscar opciones para mitigar las bajas temperaturas, lo que favoreció a panaderías y pequeños negocios.
A través de redes sociales, durante el fin de semana, cuando se alcanzaron temperaturas hasta por debajo de los cero grados, diversos establecimientos promocionaron roscas, mientras que en grupos de compra y venta se multiplicaron las solicitudes de este pan entre quienes buscaban un antojo asociado al clima.
Las opciones más solicitadas fueron las roscas tradicionales, gourmet y rellenas, principalmente en presentaciones individuales o para seis personas a precios accesibles que oscilaron entre los 100 y 250 pesos.
La venta de rosca continuó inicialmente con los excedentes elaborados para el Día de Reyes; sin embargo, el incremento en la demanda llevó a algunos negocios a hornear nuevas piezas, prolongando la temporada de comercialización.
Esta dinámica permitió que el producto se mantuviera vigente durante varios días más, impulsado por el consumo doméstico y reuniones familiares de menor escala.
