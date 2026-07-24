Saltillo se consolida como la capital más segura de México previo a su 449 aniversario

Saltillo llega a su 449 aniversario consolidándose como la capital más segura de México y como la tercera ciudad del país donde sus habitantes se sienten más seguros, en empate con San Nicolás de los Garza, Nuevo León, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aunado a ello, la Policía Municipal de Saltillo se ubicó como la tercera corporación policial más efectiva del país y la cuarta con mayor nivel de confianza entre la ciudadanía.

Los resultados fueron destacados por el alcalde Javier Díaz González, quien señaló que esta es la sexta ocasión en que Saltillo se posiciona como la capital más segura de México, al tiempo que reconoció el trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad. “Este gran resultado se da gracias al trabajo en equipo que hacemos todos los días con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez, quien es el mejor aliado de nuestra ciudad. Con su liderazgo, trabajamos coordinados con la ciudadanía, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y las fiscalías, estatal y federal”, resaltó. El alcalde afirmó que para su administración la seguridad representa la “prioridad de prioridades”, por lo que durante este año se invertirán más de mil 100 millones de pesos para fortalecer las acciones en esta materia.

Asimismo, destacó que continúa la coordinación con la ciudadanía mediante los grupos de seguridad de WhatsApp, que esta semana alcanzaron las 135 mil personas, por lo que, aseguró, Saltillo cuenta con la red digital de seguridad más grande del país bajo este esquema. “Saltillo sigue siendo la capital más segura para vivir, para disfrutar con nuestras familias, para invertir y este es un gran logro que todas y todos le regalamos a nuestra ciudad en la víspera de su 449 Aniversario”, destacó Javier Díaz.

Temas

Policía Seguridad

Localizaciones

Coahuila Saltillo

