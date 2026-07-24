Llega veracruzano a Coahuila en busca de mejores oportunidades; encontró la muerte

El accidente ocurrió cuando el obrero realizaba labores de corte en la parte alta de un antiguo molino localizado en instalaciones propiedad de Calimsa. De acuerdo con reportes periodísticos, Hernández Bautista formaba parte de una cuadrilla de nueve empleados de la empresa Inter Metal, contratada para desarrollar los trabajos de desarme.

MONCLOVA, COAH.- Elías Hernández Bautista, un trabajador de 34 años originario de Mecayapan, Veracruz, murió después de caer desde una altura aproximada de 30 metros mientras participaba en el desmantelamiento de una estructura industrial en el municipio de Castaños , Coahuila.

Las primeras versiones indican que una pieza de la estructura se desprendió durante las maniobras y alcanzó o enganchó la línea de seguridad a la que estaba sujeto el trabajador, lo que habría provocado que fuera arrastrado al vacío. Otra versión señala que parte del material metálico cayó junto con él y lo dejó atrapado. La mecánica exacta del accidente no ha sido establecida oficialmente y permanece bajo investigación.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, realizaron maniobras para auxiliarlo y lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova. Aunque inicialmente fue reportado consciente, murió horas más tarde en el área de Urgencias debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del fallecimiento y ordenó las diligencias periciales, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Protección Civil habría detenido los trabajos de desmantelamiento mientras se esclarecen las condiciones en que ocurrió el percance.

Elías había dejado Veracruz para trabajar en la Región Centro de Coahuila y tenía su domicilio en Ciudad Frontera. En redes sociales había compartido mensajes sobre la nueva oportunidad laboral y su intención de construir un mejor futuro para su familia. Apenas dos días antes del accidente publicó un mensaje de agradecimiento por la etapa que comenzaba y difundió imágenes desde el lugar donde realizaba sus actividades.

El caso también abre interrogantes sobre las condiciones de seguridad aplicadas durante el desmantelamiento. La Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011 considera trabajo en altura cualquier actividad realizada a más de 1.80 metros del nivel de referencia y obliga a establecer medidas de prevención, sistemas personales contra caídas, supervisión, capacitación y un plan de atención de emergencias.

La misma Norma establece que deben analizarse las condiciones del área antes de iniciar las labores y utilizarse sistemas personales de protección cuando exista riesgo de caída desde estructuras elevadas. Además, la Secretaría del Trabajo contempla disposiciones específicas para actividades de soldadura y corte, como las que se realizaban al momento del accidente.