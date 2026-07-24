Isaac del Toro resiste en Alpe d’Huez y acaricia el podio del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro respondió en la montaña y dio otro paso hacia una actuación histórica para México. El ciclista de UAE Team Emirates-XRG terminó séptimo en la Etapa 19 del Tour de Francia 2026, defendió el tercer lugar de la clasificación general y conservó el maillot blanco como líder de los jóvenes. Los 127.9 kilómetros entre Gap y Alpe d’Huez enfrentaron al ensenadense con una subida mítica.

Del Toro cruzó la meta a 2 minutos y 41 segundos de su compañero Tadej Pogacar, ganador de la jornada, pero su batalla directa estaba contra Paul Seixas por el podio y la camiseta blanca. A dos kilómetros de la cima, el mexicano aceleró y logró soltar al francés y a Mattias Skjelmose. La maniobra le permitió finalizar cuatro segundos por delante de Seixas y aumentar de 20 a 24 segundos su ventaja sobre la joven figura del Decathlon CMA CGM.

Tras 19 etapas, Pogacar lidera el Tour de Francia con 67 horas y 53 minutos. Remco Evenepoel marcha segundo, a 7:11; Del Toro ocupa el tercer sitio, a 9:42, mientras Seixas aparece cuarto, a 10:06. También lidera la clasificación juvenil. Pogacar completó la etapa en 3:17:57 tras lanzar un ataque demoledor en las rampas finales. Alcanzó a Lenny Martinez y Richard Carapaz y consiguió su quinto triunfo parcial de esta edición y el número 26 de su trayectoria en la “Grande Boucle”. Martinez fue segundo y Carapaz, tercero. El gran examen para Isaac del Toro llegará este sábado en la Etapa 20, considerada la reina del Tour 2026: serán 170.9 kilómetros desde Le Bourg-d’Oisans hasta Alpe d’Huez, con 5 mil 450 metros de desnivel acumulado.

Será la última oportunidad real para que Seixas ataque el tercer puesto, pues el domingo se celebrará el cierre en París. Si protege esos 24 segundos, Del Toro se convertirá en el primer mexicano que sube al podio final del Tour de Francia. Además, superaría el octavo lugar logrado por Raúl Alcalá en 1989 y 1990, hasta ahora la mejor posición de un ciclista nacional en la carrera más prestigiosa del mundo.