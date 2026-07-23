Incendio forestal cerca de Burdeos provoca la evacuación de 20 mil personas

PARÍS- Un incendio forestal en un pueblo cerca de Burdeos (suroeste de Francia) ha llevado a la evacuación, en las últimas 24 horas, de 20 mil personas, entre habitantes y turistas, anunciaron este jueves las autoridades. A las 8,800 personas evacuadas “de manera preventiva” del pueblo de Claouey, en las cercanías de Burdeos, se suman otras 12 mil personas -muchas de ellas turistas- que han tenido que desalojar la zona en las últimas 24 horas. El incendio se encuentra en las proximidades del visitado balneario de Cap-Ferret. Hasta el momento, ya han sido calcinadas 3,100 hectáreas de vegetación, haciendo de este fuego uno de los principales de este verano en Francia.

“Los bomberos siguen plenamente movilizados para contener su avance y sofocar varios rebrotes en diferentes puntos. No hay que lamentar ningún herido, en particular gracias a las labores de evacuación preventiva puestas en marcha por los municipios y los servicios del Estado”, señaló la Prefectura de Gironda y Nueva Aquitania, en un mensaje en X. Según informó a primera hora de la tarde la prefecta (delegada del Gobierno) de ese departamento, Sophie Brocas, un total de 700 bomberos luchan contra “el virulento incendio”. “Las condiciones siguen siendo desfavorables, con un viento mal orientado»”, ahondó Brocas. Dos aviones Canadair, dos Air Tractor (avión agrícola que se puede adaptar contra los incendios), un avión Dash y un Charlie 33 encargado de las labores de reconocimiento están desplegados en la zona. También hay medios terrestres, entre ellos 138 vehículos especializados en incendios forestales y 20 vehículos bomba desplegados específicamente para la defensa y protección de las viviendas. La Prefectura advirtió de que todos los medios náuticos civiles (veleros, embarcaciones a motor, kayaks, tablas de pádel surf, artefactos de playa, etc.) «deben abstenerse estrictamente» de acercarse a las costas afectadas por las emanaciones de humo y a las zonas de intervención de los servicios de emergencia. Hace un par de días, también en las cercanías de Burdeos, dos bomberos-zapadores fallecieron mientras luchaban contra las llamas cerca del aeropuerto Burdeos-Mérignac. A comienzos de julio, falleció otro bombero, en un fuego en un pueblo de los Alpes, elevando el saldo dentro de este colectivo a tres muertos, desde el inicio de la época estival. El Gobierno francés cifró en unas 44 mil hectáreas la superficie calcinada desde principios de año, una cifra muy superior a la de 2025 en el mismo periodo, debido a las altas temperaturas de los dos últimos meses (tres olas de calor, una de ellas inédita por su virulencia) y la sequedad de los suelos.

Hasta el momento, han sido arrestadas 128 personas sospechosas de estar implicadas en los incendios forestales. Algunos de ellos han afectado a zonas protegidas como la del bosque de Fontainebleau, a las afueras de París. RECIENTE OLA DE CALOR ES LA TERCERA MÁS LARGA DEL PAÍS La última ola de calor registrada en Francia, la tercera en dos meses, ha durado 16 días, del 4 al 19 de julio, por lo que se ha convertido en la tercera más larga desde que comenzaron los registros en 1947, anunció este jueves el instituto meteorológico Météo-France. Este reciente episodio de calor iguala, en número de días, a las olas de 2003, 2018 y 2025. Las dos más extensas son todavía la de julio de 1983, con 23 días, y julio de 2006, con 21. Según los criterios de Météo-France, las olas de calor se definen como un episodio de temperaturas por encima de las normales durante varios días. En concreto, el indicador térmico nacional debe ser superior o igual a 25,3 °C durante un día; también debe ser superior o igual a 23,4 °C durante al menos 3 días. Francia vivió su primera ola de calor del año a finales de mayo -la más precoz desde que hay registros- y la segunda, a finales de junio, considerada la más agresiva -por delante de la de 2003- ya que se batieron máximos de temperaturas diurnas y nocturnas.

Durante ese periodo, entre el 17 de junio y el 2 de julio, el país registró 5,764 muertes más de lo habitual en esas fechas, aún por debajo de las más de 13 mil de agosto de 2003. Como consecuencia del clima tórrido, Francia ha registrado hasta el momento más de 44 mil hectáreas quemadas por fuegos forestales, una cifra muy superior a la del mismo periodo de 2025, que ya fue un año excepcional, lo que hace temer una temporada récord de incendios. Según informó a inicios de julio la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM, en sus siglas en francés), el 54 % de los acuíferos y reservas de agua de Francia estaba, el 1 de julio, por debajo de los registros normales mensuales.