Piedras Negras, Saltillo y Torreón continúan entre las ciudades con menor percepción de inseguridad en México

De acuerdo con los datos de la última edición trimestral publicada, durante el segundo trimestre del 2026, Piedras Negras resultó con un índice de percepción de inseguridad del 13.5%, Saltillo con 16.9% y Torreón con 22.5% de personas que piensan que su ciudad es insegura.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI , dio a conocer que Saltillo, Piedras Negras y Torreón están entre las ciudades de todo el País donde menor porcentaje de la población percibe que hay inseguridad en su día a día.

Estos indicadores revelan que Piedras Negras es la segunda ciudad con menor índice de percepción de inseguridad en el País. Después, Saltillo está en el cuarto lugar y finalmente Torreón, ubicado en el sexto.

De otras ciudades mejor evaluadas en la ENSU, San Pedro Garza García, en Nuevo León, es el municipio con mejor indicador con un 10.6%, después está San Nicolás de los Garza, con 16.9% al igual que Saltillo, y la alcaldía Benito Juárez, en CDMX, con 17.4%.

Los municipios con mayor problemática en la percepción de inseguridad ciudadana son: Irapuato, Guanajuato, con 91.2%; Culiacán, Sinaloa, con 90.8%; Reynosa, Tamaulipas, con 86.6%; Villahermosa, Tabasco, con 84.2%; Uruapan, Michoacán, con 83.1%, y Ciudad Obregón, Sonora, con 82.4%.

En comparación con el año anterior, la ENSU dice que Piedras Negras pasó de tener una percepción de inseguridad del 16.5% a 13.9%; es decir, que su indicador mejoró en 2.6 puntos porcentuales.

En ese sentido, Saltillo pasó de 23.5% a 16.9%, mejorando en 6.6%, mientras que Torreón pasó de 44.3% a 22.5%; mejorando en 21.8%, siendo la ciudad de Coahuila con más amplia mejora de abril a junio del 2025, con respecto a abril a junio del 2026.