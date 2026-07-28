Saltillo se pone en forma: ‘Aquí Andamos’ continúa renovando vialidades, puentes y espacios públicos

Con el objetivo de mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana y ofrecer espacios más seguros para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de mantenimiento a través del programa “Aquí Andamos”, con acciones de pintura, limpieza y rehabilitación en distintos puntos de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales realizaron trabajos de aplicación de pintura en las barreras de contención y soportes ubicados sobre el bulevar Fundadores, a la altura del puente vehicular del bulevar Centenario de Torreón. El presidente municipal destacó que este tipo de intervenciones permiten conservar en buen estado la infraestructura vial, mejorar la visibilidad de los elementos de seguridad y brindar mayor confianza a quienes diariamente utilizan esta importante arteria.

Como parte de estas acciones, personal operativo también llevó a cabo trabajos de mantenimiento en el área verde ubicada entre el bulevar Francisco Coss y Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Magisterio, donde se aplicó pintura en cordones, cunetas y mobiliario urbano para mejorar la imagen del espacio público. Asimismo, mediante la Brigada Integral se mantienen labores de rehabilitación en el distribuidor vial El Sarape, donde se realizaron trabajos de pintura en los carriles de circulación con el propósito de reforzar la señalización y favorecer una movilidad más ordenada para automovilistas y motociclistas.

De manera complementaria, durante este martes se efectuó una jornada de limpieza general en el distribuidor vial El Sarape y el bulevar Fundadores mediante el uso de la Barredora Mecánica, con la que se retiraron residuos, tierra y basura acumulada en estas zonas de alta circulación. El alcalde Javier Díaz González reiteró que el mantenimiento constante de la ciudad requiere de la participación ciudadana, por lo que recordó la disponibilidad del asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, herramienta mediante la cual los habitantes pueden reportar necesidades y contribuir a mejorar los espacios públicos.