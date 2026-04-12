Saltillo: sorprenden a sexagenario tirando escombro y lo detienen en La Palma

Un hombre de 62 años fue asegurado por autoridades municipales luego de ser sorprendido mientras arrojaba escombro en la vía pública, en un punto no permitido en Saltillo. El incidente se registró durante la mañana de ayer sábado en la calle Carmen Serdán, ubicada en la colonia La Palma, donde elementos de la Policía Ambiental detectaron la conducta irregular. De acuerdo con el reporte, el individuo, identificado como Juan de León, se encontraba depositando residuos de construcción en plena vía, lo que constituye una falta administrativa por afectar el entorno urbano.

Tras ser ubicado en el lugar, los oficiales procedieron a interceptarlo y confirmar la infracción. El hombre fue detenido en el sitio y posteriormente trasladado ante la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación legal conforme a los reglamentos vigentes en materia ambiental y de limpieza urbana. Este tipo de acciones forma parte de los operativos que se realizan en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de detectar prácticas que representen un daño al medio ambiente, particularmente aquellas relacionadas con el depósito ilegal de desechos en espacios públicos o zonas no autorizadas.

La acumulación de escombro en la vía pública puede generar diversos problemas, desde afectaciones a la imagen urbana hasta riesgos para la salud y la seguridad de los habitantes, especialmente cuando estos residuos obstruyen banquetas, calles o sistemas de drenaje. Autoridades municipales han reiterado el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de prácticas y utilizar los espacios designados para la disposición de residuos de construcción. Asimismo, se mantiene la invitación a reportar cualquier situación similar a través de las líneas de atención disponibles, incluyendo el número telefónico 414 1114, así como los canales digitales habilitados para la recepción de denuncias ciudadanas. El caso quedó en manos de las instancias correspondientes, que serán las encargadas de definir las sanciones aplicables conforme a la normativa local.

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