Saltillo: sorprenden a sexagenario tirando escombro y lo detienen en La Palma

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 abril 2026
    Saltillo: sorprenden a sexagenario tirando escombro y lo detienen en La Palma
    Elementos de la Policía Ambiental aseguraron al individuo cuando depositaba residuos de construcción sobre la calle Carmen Serdán, afectando el entorno urbano. CORTESÍA

El detenido fue sorprendido en flagrancia y puesto a disposición de la autoridad, donde se determinarán las sanciones correspondientes por la falta administrativa

Un hombre de 62 años fue asegurado por autoridades municipales luego de ser sorprendido mientras arrojaba escombro en la vía pública, en un punto no permitido en Saltillo.

El incidente se registró durante la mañana de ayer sábado en la calle Carmen Serdán, ubicada en la colonia La Palma, donde elementos de la Policía Ambiental detectaron la conducta irregular. De acuerdo con el reporte, el individuo, identificado como Juan de León, se encontraba depositando residuos de construcción en plena vía, lo que constituye una falta administrativa por afectar el entorno urbano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-ebrio-choca-por-alcance-en-semaforo-y-termina-detenido-NE19954180

Tras ser ubicado en el lugar, los oficiales procedieron a interceptarlo y confirmar la infracción. El hombre fue detenido en el sitio y posteriormente trasladado ante la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación legal conforme a los reglamentos vigentes en materia ambiental y de limpieza urbana.

Este tipo de acciones forma parte de los operativos que se realizan en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de detectar prácticas que representen un daño al medio ambiente, particularmente aquellas relacionadas con el depósito ilegal de desechos en espacios públicos o zonas no autorizadas.

$!El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente luego de ser interceptado en flagrancia mientras tiraba desechos en un área prohibida.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente luego de ser interceptado en flagrancia mientras tiraba desechos en un área prohibida. CORTESÍA

La acumulación de escombro en la vía pública puede generar diversos problemas, desde afectaciones a la imagen urbana hasta riesgos para la salud y la seguridad de los habitantes, especialmente cuando estos residuos obstruyen banquetas, calles o sistemas de drenaje.

Autoridades municipales han reiterado el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de prácticas y utilizar los espacios designados para la disposición de residuos de construcción. Asimismo, se mantiene la invitación a reportar cualquier situación similar a través de las líneas de atención disponibles, incluyendo el número telefónico 414 1114, así como los canales digitales habilitados para la recepción de denuncias ciudadanas.

El caso quedó en manos de las instancias correspondientes, que serán las encargadas de definir las sanciones aplicables conforme a la normativa local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Expo Coahuila.

Saltillo: licitan estudios de mecánicas de suelo para Gran Forum de Expo Coahuila
Una vez que se hace un decomiso de droga, autoridades la incineran en un lugar seguro.

Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente
En universidades públicas, el costo promedio de una carrera ronda los 28 mil pesos.

¿Cuánto tarda un profesionista de Coahuila en recuperar su inversión universitaria?
true

Obras faraónicas inservibles y peligrosas de la 4T
true

Coahuila: La importancia de rescatar el patrimonio cultural
Afortunado

Afortunado
Soberanía: Jaque Perpetuo

Soberanía: Jaque Perpetuo
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026