Saltillo: ebrio choca por alcance en semáforo y termina detenido

El conductor de un vehículo de la marca Jeep chocó por alcance contra una camioneta que se encontraba detenida en el semáforo, a la altura de la colonia Oceanía, en Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:40 horas, cuando el responsable, identificado como Juan Carlos ¨N¨, de 43 años, conducía una camioneta de la marca Jeep, modelo Compass, con dirección de oriente a poniente sobre el bulevar Jesús Valdez Sánchez.

El responsable conducía en completo estado de ebriedad, por lo que, en el cruce con la calle Malasia, justo en el semáforo, no se percató de la presencia de una camioneta de la marca Dodge, modelo Journey, la cual se encontraba detenida. Lo anterior provocó que chocara por alcance de manera aparatosa, resultando con la parte delantera de su camioneta totalmente destruida. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de realizar la detención del señalado como responsable por el estado en el que conducía.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no resultaron personas lesionadas, por lo que fue innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica. Finalmente, los vehículos fueron remolcados hacia un corralón, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.